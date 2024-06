Aitana cumple 25 años y estos son sus mejores e icónicos 25 looks

Aitana Ocaña cumple 25 años y estos son sus looks más icónicos. Ya han pasado siete años desde que conocimos a la cantante catalana en el programa musical Operación Triunfo 2017. Entró en el formato de Televisión Española siendo la más pequeña de la casa y ahora se ha convertido en una de las artistas españolas más reconocidas y escuchadas a nivel internacional. Además de confirmar su evolución a lo largo de los distintos discos y singles que ha lanzado (y que hemos escuchado de principio a fin), también ha demostrado con creces que ha pasado de un fondo de armario sutil y casual a uno rompedor y cañero. Además de tener un sello personal e identificativo en el campo de la moda. A día de hoy, Aitana es un referente para las editoras de moda, tanto si hablamos de sus looks sobre el escenario o alfombras rojas como de los que nos enseña en el street style. Todo sea dicho: se arriesga con todas las tendencias de cada temporada (sean arriesgadas o llamativas) o ella misma las empieza. Cualquiera que haya prestado el mínimo interés en todos los looks de Aitana habrá comprobado que toda esta información es totalmente cierta. Es por ello que no encontramos mejor momento que ahora que repasar los mejores e iconos 25 looks de Aitana en honor a sus queridos y recién 25 años.

En los looks casuales de Aitana siempre han estado presentes los pantalones o vaqueros anchos combinados con tops muy cortos y zapatillas deportivas de plataforma. Como la vez que puso de moda (o más bien viralizó) el corsé con un print de gato y tirantes de plumas de Dominnico. Pero, si hablamos de galas y posados en photocall, los vestidos de todos los largos y colores siempre han brillado por su abundancia. Recordemos el impresionante vestido ajustado con espalda descubierta en su primera asistencia a los Grammy Latinos o el modelo de escote muy pronunciado para los Premios Odeón. Aitana también se adelantó a las tendencias que actualmente llevamos al 2021, puesto que puso de moda las prendas coquettes en su gira '11 Razones' con conjuntos a más puro estilo 'Barbiecore' o el famoso mono ajustado de lentejuelas azules. Poco a poco, la cantante ha ido dejando su faceta más coqueta para dar la bienvenida a los estilismos más cañeros, roqueros y rompedores. Este cambio estilístico, sobre todo, lo hemos visto a lo largo del 2023 con vestidos con cut-outs o lenceros con encajes y transparencias. Incluso dio un cambio radical con su corte de pelo bob que, posteriormente, se transformó en mullet. Nos referimos a esta evolución que ahora mismo está enamorando tanto a sus seguidores como a las editoras de moda, con sus looks en la gira 'Alpha' o sus posados en eventos públicos, como la pasada Semana de la Moda o su famosa aparición en el partido de los Lakers con un estilo a lo más Rihanna.

1. Total look en denim

Aitana Ocaña en Sevilla. Gtres

2. El uniforme total black con el que ganó con su discurso sobre las mujeres

Aitana Ocaña en los Elle Style Awards Gtres

3. Momento más 'Rihanna' en el partido de los Lakers

Aitana en el partido de los lakers. @loslakers

4. Con vestido lencero de encaje y transparencias en el desfile de Vetements en la Semana de la Moda

Aitana en el desfile de Vetements en la Semana de la Moda de París. Gtres

5. Su faceta más cute y coquette con un conjunto de chaqueta y mini falda de Armani en la Semana de la Moda

Aitana en el desfile de Emporio Armani. Gtres

6. Vestido de lo más sexy para LOS40 Music Awards 2023

Aitana, Ana Mena y Manuel Turizo triunfan en unos Los40 Music Awards 2023 que llaman a la paz en el mundo ELENA BUENAVISTA Europa Press

7. Con el conjunto más famoso de su gira 'Alpha': polo ajustado y falda de tablas combinado con botas muy altas

El look de Aitana en su 'Alpha Tour'. Rocío Ruz Europa Press

8. Con la tendencia del vestido semitransparente

Aitana en el videoclip de 'Ella bailaba'. @aitanax

9. El vestido tubo más rompedor y cañero

Aitana Ocaña se rinde ante la tendencia de las botas súper altas @aitanax

10. El bikini de crochet que más llevaremos este verano 2024

Aitana posa en bikini en Ibiza. @aitanax

11. Mini vestido de lentejuelas combinado con botas muy altas y guantes extralargos

Aitana Ocaña con look imposible. Gtres

13. Momento más icónico: Aitana con mini vestido palabra de honor junto a Anna Hathaway en el desfile de Versace

Anne Hathaway y Aitana en la Semana de la Moda de Milán @aitanax @aitanax

14. Vestido de mangas globo de la firma Jacquemus

Aitana con vestido de Jacquemus. Gtres

15. Con vestido lencero que nunca pasa de moda de la mano de Cavalli

Aitana brilla en el desfile de Roberto Cavalli. Gtres

16. Vestido transparente como embajadora de Yves Saint Laurent

Aitana con transparencias. Gtres

17. Mítico mono largo de lentejuelas en azul para su gira '11 Razones'

MADRID, 20/12/2022.- La cantante Aitana durante el concierto que ofrece hoy martes en el WiZink Center, en Madrid, dentro de su gira "11 razones más". EFE/MARISCAL MARISCAL Agencia EFE

18. Vestido impoluto y con cut-out de Versace

GRAF9636. MÁLAGA, 06/03/2021.- La cantante Aitana a su llegada hoy Sábado a la gala de la 35 edición de los Premios Goya que se celebra en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. EFE/Jorge Zapata. JORGE ZAPATA Agencia EFE

19. Mini vestido llamativo y cañero al estilo 2000 de Versace

Aitana Ocaña asiste a la gala de entrega de los Premios Ondas 2021 que celebra su 68º edición en el Teatro Coliseum, a 16 de noviembre de 2021, en Barcelona, Cataluña, España. Otorgados por Radio Barcelona desde 1954, los galardones reconocen a los mejores profesionales del año de los profesionales de la radio, la televisión, la publicidad en radio y la música.PREMIOS;ONDAS;EVENTO;Lorena Sopêna / Europa Press16/11/2021 Lorena Sopêna Europa Press

20. Vestido largo de terciopelo con espalda descubierta para sus primeros Grammy Latinos

Aitana en Los Grammy Latino DANNY MOLOSHOK Reuters

21. Mini vestido de lentejuelas con manga asimétrica

La cantante y compositora Aitana Ocaña, a su llegada a la alfombra roja de los premios "40 Music Awards". David Fernández Agencia EFE

22. Vestido largo y ajustado con escote muy pronunciado

Singer Aitana at photocall for Odeon awards in Madrid on Monday, 20 January 2020. Victor J Blanco GTRES

23. Conjunto de top y vaqueros al estilo más 'Barbiecore'

Aitana Ocaña en la presentación de su gira. Jesus Briones GTRES

24. Vestido joya en naranja con espalda descubierta y moño desenfadado al estilo 2000

MADRID, 04/11/2022.- La cantante Aitana posa para los fotógrafos a su llegada a la gala de Los40 Music Awards, este viernes en el Wizink Center en Madrid. EFE/ Mariscal MARISCAL Agencia EFE

25. El top maximalista de Dominnico que más viralizó

Aitana con corsé 'made in Spain'. @aitanax

No podemos negar que Aitana ha tenido una evolución estilística de lo más sorprendente y referencial en el campo de la moda. A sus 25 años ya es una fuente de inspiración para todas las editoras de moda para diferentes ocasiones: desde para sus looks de invitada como para los eventos informales o estilismos de street style.