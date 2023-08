Aitana conquista México y nos enseña como vamos a llevar las chicas más bajitas este otoño los 'total looks' de cuero más cañeros

A Aitana también se le han acabado las vacaciones, como a nosotras. Después de un verano de lo más romántico y fiestero junto a Sebastián Yatra y sus amigos, entre Colombia y Ibiza, la cantante catalana ahora ha vuelto a cruzar el charco para volver al trabajo en México después del estreno de su nueva canción 'Miamor' junto a Reels B. Pero en la agenda de 'vuelta al cole' de Aitana estaba apuntado ir a México para actuar en los 'Kids’ Choice Awards', y no solo ha actuado, también ha conquistado a todos en la alfombra roja con un conjunto de cuero que adelanta una de las grandes tendencias de este otoño 2023. La artista ha dado todo un espectáculo en la gala de los premios, donde ha cantado tres de sus temas, Mon amour, Formentera y Los Ángeles con un conjunto plateado que también es toda una fantasía. Porque la nuevaAitana, además de sonar mucho más tecno, también nos trae todas esas tendencias de los 90 y los 2000, que tanto echábamos de menos. Pero apunta, en los próximos meses, todas las prendas de cuero y de piel, se van a apuntar al dicho de más es más. Y ella nos lo acaba de demostrar desde México.

Las tendencias de otoño-invierno 2023-2024 a las que todavía intentamos resistirnos, pero ahí se encuentran ahora mismo, acaparando su pequeña parcela de aquellos primeros alumnos de la clase interesados en saber qué se llevará en los próximos meses. Y el cuero y la piel es una de ellas. Esta temporada, el cuero se convierte en un imprescindible en todos los armarios y ellook de Aitana en México la mejor prueba. Hace unos mese todo parecía apuntar a que en esta temporada las chaquetas de cuero iban a convertirse en un imprescindible en nuestros looks por su versatilidad, ahora, no podemos evitar señalar que este tejido se va a apoderar de todas las prendas de nuestro armario.

Aitana ha apostado en México por un 'total look' de piel con un corsé en piel marrón a juego con una falda lápiz en el mismo tejido, pero en un tono más oscuro. Un conjunto que las chicas bajitas como Aitana van a llevar con maxi plataformas como ella para que estilicen el cuerpo y parecer mucho más altas.