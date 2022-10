Los botines dorados más cañeros son los que las mujeres (y las chicas) más elegantes llevan con sus looks de otoño

No hay nada que nos guste más en otoño que unos buenos botines, son el calzado estrella cuando empieza a llegar el frío y nos salva todos los looks, ya sean más casuals o de fiesta. Porque un buen botín siempre marca el estilismo que vas a llevar. Y más si son dorados como los que ha estrenado Pilar de Arce para empezar la semana. ¿Botines dorados? Sí, amigas, y son nuestra nueva obsesión. Sí, las botas son la tendencia en calzado más in del otoño y las de color dorado puntúan doble en estilo. Desde que Chanel apostó por las botas doradas con texturas como el efecto cocodrilo en su colección Metiers D’Art 2018/2019, el mundo de la moda (y nosotras) ha vivido obsesionado con ellas. Este año, las botas doradas vuelven a la primera fila de las tendencias y Jimmy Choo lo ha confirmado con su campaña para el otoño de 2022, protagonizada por Kendall Jenner y Zara también se ha dejado llevar por las botas doradas, pero no solo las botas, también los mocasines. Aunque sin duda, estos botines con tachuelas de Pilar de Arce son la nueva obsesión de las mujeres de 50 y también de las de 30. Porque si hace unos años pensaríamos que las botas doradas eran ordinarias, ahora son elegancia y tendencia máxima.

Aunque a priori pensaríamos que las botas doradas están hechas para salir de fiesta, Pilar de Arce nos ha dejado claro con su look de lunes que son la mejor combinación para nuestro estilismos más clásicos y elegantes de otoño. Porque estos botines son los que todas necesitamos en nuestro armario.

Botines cowboy dorados (99 euros)

Botines dorados. FOTO: Benedetum

Unos botines dorados estilo boho cowboy con tachas, ideales para looks desenfadados y arreglados muy chic como el de Pilar de Arce para empezar la semana con máximo estilo.