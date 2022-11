Tamara Falcó dicta sentencia con los pantalones de piel de otoño que están en el cielo de las tendencias

Hoy es un día especial para Tamara Falcó que presenta su segunda colección de la mano de Pedro del Hierro y nosotras estamos deseando ver que estilismo escoge para la ocasión, pero mientras esperamos a mediodía, nos quedamos con el look que nos dejo anoche la marquesa de Griñón. Un estilismo perfecto de otoño con los pantalones de piel que están en el cielo de las tendencias un otoño más. Pero como os decíamos, este mediodía Tamara Falcó presentará su segunda colección exclusiva de la mano de Tamara Falcó y su marca TFP como directora creativa y embajadora de marca, junto al director creativo de mujer de la firma, Nacho Aguayo. La colección más personal de Tamara Falcó, inspirada en la propia vida de la marquesa y en aquellos lugares especiales para la diseñadora. Para esta temporada se han diseñado tres colecciones: “El Rincón”, “Salesas” y “Christmas”. Y cómo no, Lifestyle de La Razón estará allí para contaros todo los detalles y lo podréis seguir al detalle en nuestras redes sociales y en el TikTok de La Razón. ¿Preparados?

Tamara Falcó con amigas. FOTO: @tamara_falco

¿Ya has hecho el cambio de armario? Pues con estos diez grados que hemos amanecido en Madrid es momento de hacerlo. Y ten claro que en ese armario de otoño no pueden faltar unas pantalones de piel o de efecto piel como estos. Porque son los pantalones para todo y para cualquier edad. Da igual que seas una mujer de 50 años o de 40, que quieras un look más elegante o un estilismo más rockero. Los pantalones de piel nunca fallan, y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro en una noche de amigas viendo Masterchef y ella lo ha combinado con un jersey gordito blanco.

Porque está claro que si ya tienes unos pantalones de piel en tu armario es el momento de lucirlos por las calles de tu ciudad.