Aitana se convierte en la reina de la noche con el vestido más ajustado que llevarás con biker en otoño

Si hay una de nuestras artistas más internacionales con un gusto propio, único y súper juvenil (acorde con su edad) esa es Aitana Ocaña. La ex triunfita está enamorada de Sebastián Yatra y nosotras de cada uno de los modelitos con los que, un día tras otro, nos enseña en sus salidas nocturnas. Anoche disfrutó de un plan con amigos (con gente xulísima, como ella misma compartía en sus historias de Instagram) y, para la ocasión, se enfundó en un vestido que le sentaba como un guante. Aitana es experta en conquistarnos con los outfits más especiales y extravagantes de las marcas más exclusivas y ahora lo ha hecho con un vestido de Acné Studios. Se trata del vestido midi sin mangas con estampado gráfico, una prenda confeccionada a partir de una mezcla de nailon y eslastano.

Esta prenda está diseñada como un modelo con largo midi, diseño stretch, estampado gráfico en color negro ahumado con efecto degradado, cuello cuadrado y dobladillo recto. Un vestido que añadimos directamente a nuestro top de prendas con las que Aitana nos ha cautivado y que es perfecto para combinar con una chupa de cuero, que están súper en tendencia esta temporada. Aunque no hemos visto el calzadocon el que la artista ha completado su look, es tan ideal para llevar con unos zapatitos de tacón sensato, unas plataformas o unas botas y crear un estilismo tan rompedor como sexy. Lo que si tenemos claro es que la artista es experta en lucir las prendas más favorecedoras que potencian al máximo su envidiable silueta y que nosotras haremos lo posible por conseguir este vestido o la réplica más parecida que encontremos y así poder crear looks de fiesta más ideales del otoño.

Vestido midi sin mangas con estampado gráfico, de Acné Studios (420€ en Farfetch)

Vestido midi sin mangas con estampado gráfico de Acné Studios Farfetch

Y es que no hay día que Aitana suba una foto y nosotras no nos enamoremos de su estilismo y nos muramos de la envidia de sus planes y de las ganas por poder replicar sus looks.