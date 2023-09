Aitana sigue los pasos se Shakira y le lanza unos dardos envenenados a Miguel Bernardeau en su última canción

Aitana y Miguel Bernardeau pusieron punto y final a su relación sentimental el pasado mes de diciembre después vivir una intensa historia amor de cuatro años. Nada más estrenar la serie "La última", ficción que protagonizaron ambos para Disney, decidieron tomar caminos separados. Después de una polémica ruptura y de acaparar todos los titulares de la prensa del corazón, la artista catalana recuperó la ilusión en el amor al lado de Sebastián Yatra, con el que conforma, en muy poco tiempo, una de las parejas más consolidadas y que más interés suscita del panorama nacional e internacional.

Aitanay Miguel Bernardeau intentaron llevar su ruptura con la mayor discreción posible y no trascendieron muchos detalles sobre qué ocurrió exactamente entre ellos y cuáles fueron los verdaderos motivos por los que se les acabó el amor. Pero ahora, la cantante catalana ha lanzado la canción "2 extraños" en la que ha desvelado algunos aspectos que desconocíamos sobre su separación, marcándose un Shakira.

"Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", comienza diciendo Aitana en los primeros versos de la canción. Cabe recordar que la artista lleva una pequeña M tatuada en sus costillas y que podría habérselo hecho por Miguel Bernardeau. La canción no termina aquí y continúa con unos dardos que podrían interpretarse como lo sucedido al final de su relación: "La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue "mal time", pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño". Sin duda, una clara referencia a su historia que, casualmente, duró lo mismo que lo que narra en "2 extraños".

Casi 10 meses después de su ruptura, ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre el otro. Después de este bombazo, Aitana ha revolucionado las redes y todo el mundo está comentado la letra de su última canción. Aún así, su historia de amor ya es historia y la catalana ha rehecho su vida al lado de Yatra. A Miguel Bernardeau le ha costado un poco más ilusionarse de nuevo pero parece ser que mantiene un incipiente romance con la actriz Greta Fernández.