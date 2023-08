Aitana nos enseña su última canción con una sudadera que promete convertirse en un must en nuestro armario este otoño

Aitana acaba de lanzar su nueva canción junto a Rels B y, como era de esperar, el tema que sonará en todas las discotecas del país durante los próximos meses, se ha vuelto viral. La cantante ha aparecido en su Instagram para promocionar su canción con una sudadera que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de una prenda muy casual en color negro, con cremallera, muy ceñida y con el logotipo de la marca en el pecho, que dice 'Gia', en blanco. En ambos costados han incluído unos lazos anudados, ajustándose al cuerpo aún más. Aitana tiene un estilo de lo más casual, sencillo, cómodo y muy en tendencia, siguiendo las que surgen cada temporada y van acorde a su personalidad. Hace unos meses, para celebrar su cumpleaños, pudimos ver cómo Aitana lucía un vestido mini, de crochet, de estilo 'cut out' y en tono lima, una opción de mini vestido muy atrevida que dejó a todos sus fans boquiabiertos, consiguiendo que la prenda se convirtiese en viral en tan solo unas horas. Siguiendo con las prendas virales que Aitana lleva en su día a día, en un concierto la cantante se atrevió a llevar el 'total denim' compuesto por pantalón y chaleco que este invierno arrasó, y es que este conjunto ha pasado a ser un imprescindible en nuestro armario, tanto en invierno como en verano. Sin lugar a dudas, Aitana tiene un estilo de lo más rompedor, diferente y muy dosmilero y así pudimos verlo con el cambio de look radical que se hizo hace unos meses, un 'corte bob' que la influencer decidió hacerse y que no le puede sentar mejor a su tipo de rostro.

La cantante no ha dejado de cantar en todo el verano, además de descansar en la isla de Ibiza junto a Sebastián Yatra, en unas vacaciones de ensueño muy esperadas por ambos y que pudimos ver a través de las fotos que ambos colgaron en sus redes sociales, dejándonos con unos looks muy en tendencia y acorde con la estética de la isla. De esta manera, pudimos ver el icónico y tan de moda bikini de crochet que Aitana lucía en alta mar en tonos celestes -siguiendo los colores del agua cristalina-, así como un vestido de crochet blanco y semitransparente que conjuntó con un bikini blanco de triángulo y braguita pequeña, un conjunto queque dejó sin palabras no solo a Sebastián Yatra, sino también a todos sus seguidores. Para la promoción de su nueva canción junto a Rels B, Aitana hacía un vídeo para su Instagram en el que aparecía con una sudadera que ha captado la atención de Violeta Mangriñán, ya que la influencer está actualmente embarazada de su segunda hija y esta se llamará como la marca de la sudadera de Aitana, Gia. Sin duda, se trata de una sudadera que todas las amantes del estilo casual llevarán este otoño.

Aitana con sudadera de I am Gia @aitanax

Zosha Jacket, ,de I am Gia (130$ AUD)

Zosha Jacket I am Gia

Una sudadera muy dosmilera perfecta para crear looks casuales.