Vuelven las chupas de cuero y necesitas estas de Zara, Mango y Lefties para crear los looks más cañeros

Después de ver a María Pombo, a Alis Guijarro, a Sara Baceiredo y a todas nuestras influencers preferidas con sus botas biker, ya nos ha quedado claro que las botas cowboycon las que nos enamoraba Violeta en primavera y que tanto hemos amortizado todas (combinándolas hasta con lo incombinable) dejarán de llevarse en otoño y, todo el protagonismo recaerá de lleno en la estética motera, bueno y en lasbailarinas y zapatillas de colores, que también han encontrado su nicho entre las tendencias que imperarán la próxima temporada. Volviendo a la estética biker, las botas no serán las únicas aliadas del streetstyle, las chaquetas de cuero también se convertirán en unas de las reinas del otoño. A pesar de que llevan años acompañándonos cada vez que salimos de fiesta, estas cazadoras se han convertido ahora en una de las prendas estrella con las que arrasar en otoño/invierno 2023 y, ya sea de corte crop, oversize, con hebillas o como más te guste, una chupa de cuero no puede faltar en tu armario la próxima temporada para ayudarte a a completar los mejores estilismos.

Independientemente de cuál sea tu estilo, una chaqueta biker combinará con todas las prendas que tienes en tu armario, dando un toque trendy a todos tus estilismos y convirtiéndolos en looks mucho más cañeros con los que arrasar en otoño. Estas chaquetas son favorecedoras a cualquier edad y muy versátiles, ya que combinan tanto con un outfit más sencillo de jeans y tu camisa preferida para triunfar en la vuelta a la rutina (al igual que harás con todas estas tendenciasque hemos rescatado de Gossip Girl) como con un vestidito o una falda midi, para dar un toque más rebelde a tus looks más dulces, sin olvidarnos, por supuesto, de que son la opción perfecta con la que completar todos los estilismos de noche que se te puedan ocurrir. Por eso y, sea cuál sea tu forma de vestir, esta temporada necesitas una chaqueta de cuero. Para animarte a hacerte con la que será tu mejor aliada del otoño, hemos hecho una selección de las bikers más especiales de Zara, Mango y Lefties y estamos seguras de que vas a encontrar (más de) una de la que te vas enamorar.

Cazadora biker efecto desgastado, de Mango (59,99€)

Cazadora biker efecto desgastado Mango

Chaqueta oversize efecto piel, de Mango (59,99€)

Chaqueta oversize efecto piel Mango

Cazadora biker piel oversize, de Mango (269,99€)

Cazadora biker piel oversize Mango

Cazadora solapa efecto piel, de Lefties (29,99€)

Cazadora solapa efecto piel Lefties

Cazadora biker lana ZW collection, de Zara (99,95€)

Cazadora biker lana ZW collection Zara

Cazadora efecto piel cremalleras, de Zara (49,95€)

Cazadora efecto piel cremalleras Zara

Cazadora biker efecto piel desgastada, de Zara (49,95€)

Cazadora biker efecto piel desgastada Zara

Nosotras ya tenemos nuestra favorita y estamos esperando ansiosas a que llegue el mal tiempo para poder completar con ella absolutamente todos nuestros looks este otoño/invierno.