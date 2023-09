El vestido camisero del otoño ha llegado a Zara y las mujeres 50+ lo llevan con bailarinas de lentejuelas

Solo queda una semana para que arranque el otoño, y si a la vuelta a la oficina le sumamos la bajada de temperaturas, nuestra mente solo puede pensar en nueva temporada y en looks de otoño. Y creemos que no somos las únicas, porque Carmen Gimeno ya ha estrenado el vestido camisero midi del otoño que ya ha llegado a Zara para robarnos en corazón. Pero no solo eso, lo ha combinado con las bailarinas de lentejuelas más especiales y tendencias, porque es perfecta para la vuelta a la oficina como las sandalias de Tamara Falcó. Y es que Carmen Gimeno se ha ganado con creces eso de ser nuestra influencer +50 favorita, y nos lo demuestra cada semanas con tres looks, uno el lunes, otro el miércoles y el último el viernes, y en este de viernes, nos ha enamorado con esta vestido camisero de nueva colección de Zara con otra tendencia este otoño 2023 como las bailarinas que también ha lucido la vasca.

Pero no solo eso, Carmen Gimeno la ha combinado con unas bailarinas que este otoño van a ser uno de los calzados estrellas junto a las zapatillas a todo color y las botas biker. in embargo, hoy te venimos a hablar de nuevo de las bailarinas por una razón que merece especial mención. Y es que las bailarinas que tanto llevé durante mi adolescencia regresan. Son un tipo de calzado por el que tendrás amor/odio. Pero que estamos seguras que todas vamos a llevar este otoño 2023, hasta las bajitas como yo.

Vestido camisero, Zara (45,95 euros)

Vestido camisero. Zara

Bailarina lentejuelas, de Zara (25,95 euros)

Bailarinas joya. Zara

Si aún no tienes una bailarinas en tu armario o zapatero, este otoño 2023, esta es la señal para que te hagas con unas.