Este verano vamos a recuperar el corsé para llevarlo como Aitana de la forma más sexy

Aitana está disfrutando de unos días libres antes de volverse a subir este sábado a los escenarios con su 'Alpha Tour', y mientras está aprovechando para ponerse morena y enseñarnos este look de lo más sexy con corsé blanco. Starlite Occident 2024 arrancó la semana pasada un decimotercera edición convertido ya en uno de los festivales boutique más importantes de Europa. Este año lo hace, además, con un escenario ampliado y un extenso cartel de estrellas de la música nacional e internacional que se darán cita en la cantera de Nagüeles, lugar de encuentro para el entretenimiento, el glamour y también la solidaridad. Y este sábado será el turno de Aitana, en la primera de las tres fechas que le esperan este verano. Pero antes de ello, no ha dejado estelook con un corsé blanco de lo más ibicenco, que a lo mejor nos indica que está pasando unos días en la isla bonita después de su concierto en Mallorca el pasado fin de semana.

Los corsés se han impuesto a golpe de redes sociales y se han repetido hasta la saciedad en las propuestas de las pasarelas y Aitana también los ha recuperado en sus estilismos del último año. De todos los tejidos, colores y estilos, y ahora lo hace con este blanco de estilo ibicenco. Si bien parecían haber quedado obsoletos desde que se abandonaran por completo allá por los años 50, cuando la silueta New Look de Dior y las cinturas mínimas perdieron importancia frente a las formas más naturales; la moda, en su afán por rescatar tendencias del pasado, ha querido recuperar los corsés y bustiers. Un corsé blanco con volante en el bajo que parece de lino, que Aitana ha combinado con un mini short de estilo culotte.

El look de Aitana. @aitanax

Lo que tenemos claro es que Aitana ya presume de un bronceado envidiable a unas horas de que arranque oficialmente el verano.