Aitana enamora en Italia con la camisa española de efecto tipazo que vas a querer lllevar a la oficina (y de fiesta)

Sabíamos que iba a ser así, Aitana ya está conquistando Italia antes de su actuación este noche en el Festival de San Remo, y mientras esperamos a ver con que estilismo nos sorprenden en el escenario, nos quedamos con sus looks de calle que no están dejando indiferente a nadie. Del chándal ancho de estampado militar a la camisa azul con cintura marcada de Pepa Salazar. El veteranísimo certamen de la canción italiana, que celebra en este 2024 su edición número 74, es una de las competiciones musicales más longevas del mundo, pues lleva celebrándose de forma ininterrumpida desde 1951 y fue el modelo que tomó como referencia la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para crear el Festival de Eurovisión cinco años más tarde. Pero la cosa no se queda ahí, Aitana también quiere conquistar el corazón de los italianos e italianas. Al igual que otros compañeros de carrera como Ana Mena o Lola Índigo, la intérprete de Alpha podría poner un primer pie en la industria musical italiana y este viernes, Aitana actuará junto a Sangiovanni y su tema 'Mariposas'.

Seguro que esta noche Aitana saca su lado más glamuroso y sexy, pero de momento nosotras nos quedamos con estetotal look de Pepa Salazar con el que ha salido a cenar por Italia con camisa azul fruncida a la cintura y falda satinada. Sin duda es una de las diseñadoras favoritas de la catalana, que también la vistió en su anterior gira, pero no solo a Aitana, también a Rosalía. Y ahora ha decidido llevar este total look suyo por las calles de Italia.

Aitana con look de Pepa Salazar. @pepasalazar

Un estilismo de Aitana que nos parece ideal para ir de cena o para llevar a la oficina, y lo mejor es que la camisa la puedes combinar también con unos pantalones de traje o unos jeans, y la falda con un jersey de lana gordito para hacer infinitos looks.