Queremos volver a llevar camisa vaquera si es como Amelia Bono con abrigo de borreguito

En nuestra carpeta de looks de invierno 2024 para copiar, acabamos de añadir este de Amelia Bono que es de lo más ideal para las próximas semanas. Un estilismo que directamente nos ha traslado a Blair de Gossip Girl y que necesitamos copiar para esta semana de enero de anticiclón, con temperaturas muy frías por la mañana y mucho más cálidas a mediodía. Porque la influencer se ha marcado un look cómodo y en tendencia de esos que gritan estilo por los cuatro costados, y por el que vamos a querer hasta volver a llevar la camisa denim que teníamos olvidada en nuestro armario.Y es que esta semana no solo vive de looks de la Semana de la Alta Costura de París con Pilar Rubio o Victoria Federica, también de estilismos de calle como los de Vicky Martín Berrocal y ahora Amelia Bono recuperando la camisa vaquera de su armario.

Porque esta temporada la versatilidad del denim se expande al resto del look porque la tendencia vaquera Y2K ha puesto en relieve a este tejido básico. Gabardinas o faldas son de lo más llevado en el street style. Y Amelia Bono como buena experta en moda e influencer, nos ha dejado claro que necesitamos rescatar esa camisa vaquera que tenemos olvidada en el fondo del armario. Así que, como ya tienes en el vestidor tus jeans favoritos, tendrás que combinarlos con estas camisas vaqueras tan resolutivas, rejuvenecedoras y bonitas como la suya o la que le vimos a Isabel Díaz Ayuso.

Una camisa denim que Amelia Bono ha lucido con body blanco debajo de Zara, jeans y un abrigo cortiro de borreguito de esos tan tendencia esta temporada.