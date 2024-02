10 camisas blancas de Zara, Sfera y Mango perfectas para todos los looks pijos

En el armario de cualquier editora de moda debemos contar con un mínimo de número de prendas básicas. No sonará extraño cuando te decimos que es imprescindible tener unos vaqueros rectos que sienten de muerte o una blazer estructurada que siempre nos saque de un apuro. No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. Asimismo, se puede jugar con su patrón de diversas maneras, utilizándola como sobrecamisa o haciéndole un nudo para copiar los clásicos looks de Rachel Green en los años 90. No hace falta decir que es necesario tener la típica camisa (que todos conocemos) para combinar con tus pantalones de vestir o tus faldas de distintos cortes. No obstante, a lo largo de estas temporadas nuestras marcas favoritas han lanzado varias versiones de las típicas camisas blancas que podemos utilizar durante todo el año. Zara, Mango y Sfera son algunas de ellas y nos tienen preparada toda una wish list que asegura crearnos la necesidad de comprarnos todas las propuestas, porque muchas de estas son modelos que no pasarán de moda.

Hacerte con varias camisas blancas de distintos diseños o tendencias te asegurará poder crear looks versátiles y atemporales. En Zara podrás adquirir la típica camisa blanca (que todos necesitamos en nuestro vestidor), pero también la de formato en crop o con el detalle de la puntilla. Y como ahora está de moda el estilo coquette, para esta primavera y verano es necesario hacerse con la pieza que volverá loca a cualquier mujer: la camisa satinada con lazada en el escote. Asimismo, Mango une lo clásico con lo moderno, pues encontrarás desde la camisa de siempre con ribete hasta aquella con una multitud de tendencias con efecto fruncido o ajustada con cierre en cremallera. En definitiva, en Sfera ya están disponibles todos los must haves para el momento de altas temperaturas: las camisas troqueladas, satinadas o de plumeti. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que todo lo que te hace falta para empezar a formar un fondo de armario cápsula (de otoño-invierno y primavera-verano) es la compra de una multitud de camisas blancas.

1. Camisa entallada, de Zara (23 euros)

2. Camisa crop, de Zara (23 euros)

3. Camisa satinada con lazada, de Zara (20 euros)

4. Camisa con puntilla, de Zara (30 euros)

5. Camisa con ribete, de Mango (36 euros)

6. Camisa con cremallera, de Mango (40 euros)

7. Camisa con fruncido, de Mango (30 euros)

8. Camisa troquelada, de Sfera (20 euros)

9. Camisa con plumeti, de Sfera (18 euros)

10. Camisa satinada, de Sfera (20 euros)

En Zara, Mango y Sfera encontrarás las camisas blancas más acordes con tus looks pijos y delicados.