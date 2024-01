C. Tangana, a corazón abierto, desvela detalles desconocidos de su relación con Rosalía

Ayer se emitió el programa "Lo de Évole" con C. Tangana. El artista concedió una de sus entrevistas más personales a Jordi Évole, en la que desveló algunas de sus vivencias más personales, como su etapa en Pans and Company o sus problemas de adicción. Además, para sorpresa de todos, también se sinceró sobre su relación con Rosalía, con la que estuvo saliendo dos años antes de convertirse ambos en dos de los artistas más internacionales del género urbano de la actualidad.

A corazón abierto, C. Tangana, más conocido como Pucho, desveló algunos detalles desconocidos de su romance con la cantante. "Nunca he estado con Rosalía en un banco de Madrid, de un parque. Bueno, en alguno sí he estado, pero no he estado en esa actitud que están ellos, compartiendo música en el móvil", declaró sobre la artista catalana y el videoclip de "Tu me dejaste de querer", en la que aparece un actriz que guarda un gran parecido con la joven y que se interpreto en su momento como una clara alusión de su noviazgo.

El artista no quiso desaprovechar la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras a Rosalía y su éxito en el mundo de la música. "Es muy bonito. Creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo", expresó Pucho sobre su ex.

Parece ser que entre ellos existe buena relación y admiración mutua y C. Tangana no cierra la puerta a una posible colaboración musical de los dos en un futuro. "El otro día me lo dijo Rafa Arcaute (productor musical), me lo dijo, hace nada, en unos estudios en Madrid", desveló el artista. Sobre el asunto, aseguró que "todo puede pasar en la vida". ¿Será este 2024 el año en el que ambos vuelvan a juntarse, musicalmente hablando? De momento, Rosalía no se ha pronunciado sobre el asunto.