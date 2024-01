Aitana se ha enamorado de Costa Rica y nosotras de su vestido cut out de más de 1.000 euros

Aitana está en su prime, tenemos muchas pruebas y cero dudas. Si daba la bienvenida a 2024 desde Costa Rica con el vestido rojo más corto con escote a la espalda, hoy lo hace con el posado más sexy con este vestido cut-out después de llevar un bañador también con aberturas hace unos días. ¿El look de la venganza después de su ruptura con Sebastián Yatra? Lo que está claro es que es negro y de lo más sexy, y nosotras solo podemos pensar en verano para copiarle este look a Aitana. "Costa Rica se está quedando con un trocito de mi corazón", escribió la cantante en su cuenta de Instagram, y nos queda claro que si Aitana se ha enamorado del país, nosotras lo hemos hecho de su vestido militar de The Attico.

Giorgia Tordini y Gilda Ambrosio son las propietarias de esta prometedora marca. Dos influencers y apasionadas por la moda, amadas por los fotógrafos de streetstyle por su elegancia y estilo al asistir a eventos y semanas de la moda. Desde Chiara Ferragni y ahora también Aitana ama sus caros diseños, porque el vestido 'cut out' que luce en su posado en Costa Rica cuesta más de 1.000 euros.

Vestido Magnolia, de The Attico (1.240 euros)

Vestido Aitana. The Attico

Un vestido con estampado militar y aperturas que Aitana luce extremadamente sexy en este posado en Costa Rica, mientras Sebastián Yatra está en la India.