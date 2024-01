Aitana sigue dejándonos boquiabiertos con su look más deportivo (y coqueto) en Costa Rica

Aitana ha desconectado en Costa Rica estas últimas semanas. Tras revolucionar los distintos escenarios en su Alpha Tour, tanto en España como en Latinoamérica, la cantante ha vuelto a cruzar el charco para disfrutar del mar, la arena y el silencio del paraíso. Pero, nosotras hemos estado atentas a todos los looks con los que no ha parado de presumir en su perfil de Instagram. Desde el mini vestido rojo súper en tendencia para Nochevieja (y que ya tiene una versión muy similar Amelia Bono) hasta el bañador cut-out más sexy en negro. Sin embargo, esta vez nos ha dejado boquiabiertos con el look deportivo (y coqueto) de top cut-out, también, que todas las chicas más modernas van a llevar este próximo verano. Indiscutiblemente, Aitana tiene un estilo muy característico y todas sus propuestas estilísticas llaman la atención. Además de ser un conjunto original y cómodo para hacer distintas actividades acuáticas, también nos ha enamorado (y obsesionado) por la combinación de colores neones tan creativa en azul y amarillo.

Aitana ha creado tendencia en los últimos meses y no únicamente por los outfits estrella de todos sus conciertos. Pues, ha conseguido convertirse en una gran inspiración tanto para los looks casuales y de streetstyle como para aquellos más festivos y de noche: conjuntos deportivos, de transparencias o hasta el body estructurado más en tendencia. Y es que la cantante siempre muestra su faceta más versátil, como ha hecho en esta ocasión con la fórmula que ha compartido con nosotros desde Santa Teresa y que no pasa desapercibida. E, incluso, ha revolucionado a todos sus seguidores, pues no han parado de comentar lo bien que le sienta Costa Rica.

Aitana con un look deportivo y coqueto. @aitanax

Aitana sigue ofreciéndonos tips de moda desde todos los lugares y nosotras vamos a utilizarlos en todos nuestros estilismos. Además, la cantante nos ha hecho una recomendación de última hora para que no nos olvidemos de hacernos con un conjunto como este para adelantarnos al verano.