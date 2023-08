Eva Soriano presume de tipazo en Ibiza con el bikini más original de dinosaurios y 'made in Barcelona'

Eva Soriano está disfrutando del verano por todo lo alto, y entre Cambril, Grecia e Ibiza, nos está dejando grandes ideas de estilismos. Y ahora lo ha hecho desde las playas de Ibiza con el bikini más original que hemos visto en todo lo que va de verano, con estampado de dinosaurios, sin olvidarse del color rosa 'Barbie' tan en tendencia. Porque el 'Barbiecore' no solo está triunfando en los vestidos de nuestras famosas este verano, también en los trajes de baño como ya dejó claro Carmen Lomana, y ahora la humoristas desde su escapada con amigos a Ibiza. Unas playas de Ibiza donde también están Aitana y Sebastián Yatra, y Victoria Federica hace unos días. Y ahora Eva Soriano luciendo tipazo en bikini.

Y es que solo Eva Soriano, con su humor tan particular, podía lucir este bikini de lo más original. Se trata de un traje de baño de la marca 'Grain Supply Co', y aún sigue en todas las tallas en la web de la marca. Su precio es de 40 euros, y además, está hecho a mano en Barcelona. Y eso no nos puede gustar más, que las famosas siempre den su apoyo y visibilidad a la moda hecha y producida en España. ¿Cómo se llama esta tendencia? 'Barbiecore', y es que si pensamos en esta muñeca y personaje, inmediatamente se nos viene a la mente el color rosa y, hablando de moda, de las prendas en rosa. Solo hay que ver los precios tan alto que ha puesto Zara en esta colección dedicada a la película de 'Barbie' e inspirada en los outfits de Margot Robbie.

Eva Soriano en bikini. Gtres

T-rex bikini, de Grain Supply Co (40 euros)

Bikini dinosaurios. Grain Supply Co

A nosotras nos encanta que Eva Soriano juegue con la moda, se arriesgue y salga de los típicos bikinis que llevamos viendo todo el verano a nuestras famosas por las playas de España.