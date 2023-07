Aitana nos ha conquistado con un vestido de crochet en tendencia para celebrar su cumpleaños por todo lo alto

Aitana lo ha vuelto a hacer. Durante la noche de ayer celebró en casa junto con sus amigos y familiares más cercanos una fiesta para celebrar su cumpleaños, pues la joven cumplía 24. La cantante nos tiene acostumbradas a lucir las prendas más icónicas de cada temporada, pues además, se adelanta a las tendencias que prometen convertirse en virales en cada estación. Hace unas semanas vimos a Aitana lucir un 'total denim' que conjuntaba con el look de Sebastián Yatra, con quien sorprendió cantando a dúo. Cumplidos los 24, Aitana nos sorprendía con un look a la moda con una falda cargo mini en morado junto con un top de estilo 'cut out' en el mismo tono, siendo un color que le favorece mucho a las chicas morenas como Aitana. Para el día de ayer, una noche muy especial y divertida que compartió con todos sus seres queridos y cuya temática era la cultura mexicana, Aitana apostó por un vestido mini de crochet, el tejido más icónico de la temporada y que promete convertirse en un must en nuestro armario este verano.

EL vestido que lució ayer Aitana es mini, de estilo 'cut out' con apertura en la espalda, en el costado y en el escote. En tono verde lima, de crochet y con terminaciones en negro, se trata de un vestido de una pequeña firma artesana llamada 'Cora Crew' especializada en prendas de crochet, sobre todo de bikinis y vestidos veraniegos. No es la primera vez que vemos a Aitana lucir prendas ni de la marca ni de crochet, como por ejemplo este vestido de crochet negro mini que lució Aitana para sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana, un acierto absoluto para una noche tan especial. Sin duda, Aitana deslumbró ayer y así lo pudimos ver en las fotos que compartió en sus redes sociales, donde se mostraba muy feliz junto a sus seres queridos.

Los vestidos de crochet son un acierto absoluto para este verano, así que hazte con uno especial como este de Aitana para deslumbrar en cualquier ocasión.