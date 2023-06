Nos vamos directas a por el vestido de crochet (a todo color) y de marca española que Paula Echevarría ha estrenado con sandalias planas

Paula Echevarría se ha vuelto a pasar el juego, y nos acaba de adelantar el verano con este maravilloso lunes con temperaturas altas que tenemos en Madrid después de una semanas de frío. Eso sí, de la tormenta de esta tarde parece que no nos libramos. Y lo ha hecho estrenando el primer vestido de crochet de la temporada, que no dudamos que se va a agotar cuando salga a la venta. Si primero fueron Carmen Lomana o Sara Carbonero las que estrenaban sus vestidos de crochet de la temporada para dar por inaugurada la primavera, ahora es Paula Echevarría la que ha apostado por esta tendencia. Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet y ahora Paula también. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo. Aunque cada año apuesta por un vestido de este tejido en color neutro o crudo, este año es a todo color y de la firma española Sita Murt. Porque no todo van a ser Shakira en la Fórmula 1 y el look de despedida de soltera de Tamara Falcó, la actriz asturiana también nos ha inspirado.

¿El vestido de crochet que te podría hacer tu abuela? Exactamente, pero ya sabemos que Paula Echevarría es una fiel amante de este tipo de tejido cada vez que se acerca el buen tiempo. Y muestra de ello es su vestido blanco de ganchillo que cada verano vuelve a ser tendencia y agotarse en todas las tiendas. Si el otro día llevaba botas cowboy con vestido boho, hoy ha apostado por este vestido de crochet de Sita Murt a todo color con salidas planas.

Paula Echevarría con vestido de crochet. @pau_eche

Vestido listado, de Sita Murt (222 euros)

Vestido crochet. Sita Murt

Un vestido maxi de manga corta a rayas de colores con juego de listado y calados tejido en mezcla de viscosa y poliamida que Paula Echevarría acaba de estrenar con sandalias planas cómodas.