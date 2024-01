Aitana pone rumbo a París con el abrigo masculino infalible que nosotras podemos encontrar en Zara

Aitana está pasado el fin de semana en París con el abrigo más clásico de todas las temporadas. La cantante ha puesto rumbo a la capital francesa después de unos días llenos de eventos entre Madrid y Barcelona. El pasado domingo volvimos al 2017 con el regreso de Aitana a Operación Triunfo para visitar a los concursantes de esta edición. Como siempre, no dejó de sorprendernos con un look de lo más rompedor de chaqueta biker, bermudas con estampado militar y botas mega altas. Y tampoco podemos pasar desapercibida la propuesta de vestido negro con gabardina efecto cuero para su reencuentro con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Amaia. Pues bien, Aitana ha conseguido tener un estilo propio y característico con el que todas las editoras de moda aprenden tips de estilismo. Esta vez, la cantante nos ha mostrado su primer outfit de viaje con un total look en mostaza de camiseta de Acné Studios y pantalones muy anchos combinado con el abrigo masculino que todas tenemos (o deberíamos tener) como fondo de armario. Asimismo, ha dado el toque definitivo con bufanda y gorro de punto en azul claro de la misma firma de lujo.

Una de las prendas más recurrentes y necesarias de comprar en la época de invierno son los abrigos masculinos en colores básicos. Son ponibles con todo tipo de piezas, se adaptan a todos los estilos y nunca pasan de moda. Aitana tiene claro que no se va a separar de este abrigo durante los próximos meses, pues se lo hemos visto en más de un estilismo casual. Podemos encontrar un modelo idéntico al que lleva la celebrity en cualquier marca de moda. Sin embargo, Zara tiene el diseño más similar a este por 60€ (y que ya tienen todas las influencers). Estamos seguras de que en los próximos estilismos parisinos de Aitana no se va a olvidar de este abrigo masculino tan favorecedor. Y es que es una prenda que perfectamente podrían llevar Sara Carbonero o Tamara Falcó.

Aitana con abrigo masculino en negro. @aitanax

Abrigo masculino, de Zara (60 euros)

Aitana no ha dudado en meter en su maleta de viaje a París el abrigo masculino en negro que todas tenemos en nuestro armario.