Aitana vuelve a la academia de Operación Triunfo con un look muy rockero de chaqueta y bermudas que ha conquistado las redes

Desde que comenzó Operación Triunfo 2023 el pasado 20 de noviembre de 2023, han sido muchos los artistas, cantantes e influencers que han pasado por la academia. Cantantes como Amaia o Miki Nuñez, pasando por Julia Medina o Nerea, concursantes de antiguas ediciones del programa televisivo musical más icónico de nuestro país. Sin embargo, no solo han acudido a visitar la academia cantantes, también lo han hecho personalidades importantes del panorama español como Samantha Hudson contando el 'lado B' de su fama y crecimiento como persona, Daniel Varela y su charla sobre diversidad o de Mara Jiménez, quien se abrió contando su testimonio sobre autoestima y relación con nuestro cuerpo. Intervenciones muy importantes que ayudan no solo a los concursantes, sino también a todos los seguidores del programa. Pero, como era de esperar, hay una cantante muy famosa que ya pasó en su día por la academia que toda España quería que pasase una tarde con los chicos. Ella es, sin lugar a dudas, Aitana. La segunda finalista de Operación Triunfo 2017 ha llevado a la academia este domingo a las 13 horas con un look que no ha pasado desapercibido en redes sociales, causando una gran expectación entre todas sus fans y seguidores del programa. La joven apuesta por una chaqueta de cuero negra de efecto desgastado que ha combinado con una camiseta básica en color nude muy ajustada y, como toque final y arriesgada, unas bermudas muy anchas que no ha dejado indiferente a nadie.

Aitana nos ha dejado boquiabiertas a todas las amantes de la moda con un look al que estamos acostumbradas a verle, pues tiene un estilo muy arriesgado, sexy y muy en tendencia. Si bien es cierto que en numerosas ocasiones apuesta por unas maxi botas negras que Aitana que combina con prendas como vestidos mini, faldas de tablas o bodies de infarto, la cantante nos volvía a conquistar el corazón con este look tan espectacular para volver a su casa, la academia de Operación Triunfo, donde la vimos reír, llorar y crecer junto a todos sus compañeros. Las chaquetas de cuero están muy en tendencia y todas las amantes de la moda, como Aitana, están apostando por lucirlas con sus looks más básicos. Sin embargo, el protagonismo del look se lo llevan las bermudas en color grisáceas que ha combinado con unas botas muy ajustadas de cuero. Sin lugar a dudas, se trata de un look muy de Aitana.

Cazadora biker efecto piel desgastada, de Pull & Bear (49,99 euros)

Cazadora biker efecto piel Pull & Bear

Un look perfecto para una ocasión especial, volver a la academia de Operación Triunfo.