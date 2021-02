Tamara Falcó sabe que este look con vaqueros de tiro alto, abrigo masculino, camiseta de rayas y zapatillas te hace parecer más alta

Con estilo se nace y normalmente no se hace. Y Tamara Falcó tiene buena maestra a la que salir. Y por eso no nos extraña que muestro su estilazo hasta para sacar a pasear el perro, nada de chándal ni pintas, ella con un lookazo de básicos pero en máxima tendencia. Que la hija de Isabel Preysler siempre acierta con su estilo lo estamos comprobando sobre todo en los últimos tiempos, ya sea para salir en la televisión, en su cuenta de Instagram o a la calle y la clave de su éxito está en que sabe cómo combinar básicos que nosotras también tenemos en el armario con prendas de tendencia y alguna que otra pieza más exclusiva que eleva el look.

Tamara Falco paseando por Madrid.

Y en este caso la clave del look de Tamara Falcó para parecer más alta aún llevando zapatillas, es apostar por los vaqueros de tiro alto, que además de estilizar la figura hacen efecto piernas más largas.

Tamara Falco paseando por Madrid.

Unos vaqueros que ha combinado como decíamos con unas zapatillas blancas, abrigo de paño largo y oversize gris, camiseta de rayas y cinturón marrón. ¡Y cómo no, mascarilla a juego!