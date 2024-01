Aitana se pasa el juego con este lookazo con vestido de más de 800 euros y gabardina Matrix para su reencuentro con Amaia

Aitana nos lo anunció el domingo en la academia de Operación Triunfo , y así ha sido. Su reencuentro con Amaia que ha enloquecido a todos los fans de 'OT 2017' con este abrazo que ya es viral en redes sociales. Y no es para menos, porque de golpe hemos viajado a aquella edición y a todos los momentazos que nos dejaron. Porque Aitana no se ha querido perder el fiestón que han montado Los Javis en el Teatro Calderón alrededor de 'La Mesias', la serie con la que triunfan en Movistar+ y que cuenta en el elenco con Amaia Romero. De ahí que hayamos podido ver este maravilloso reencuentro. "Qué ilusión, Aitana", le dice la primera de ellas a su buena amiga. "¿Te ha gustado?", continúa antes de repreguntar después de que Aitana le dijera algo que no se percibe en el vídeo, al estar de espaldas: "¿Sí, has llorado y todo?". Y en medio de esa conversación nosotras solo nos hemos podido fijar en ellookazo de Aitana.

Porque Aitana ha lucido un 'total look negro' de lo más cañero y en tendencia. Desde un vestido con los hombros al descubierto que es la moda más candente, a una gabardina negra de de piel y botas altas. Pero sin duda, el vestido es la estrella y es de una de las firmas favoritas de Victoria Federica. Sí, estamos hablando de Off-White y el vestido de Aitana lo tiene todo para que se lo vamos próximamente a la hija de la Infanta Elena.

Vestido sudadera con cuello vuelto, de Off White (850 euros)

Vestido sudadera. Off White

Un vestido de punto con los hombros al descubierto al que Aitana le ha dado el estilo más nocturno con la gabardina de piel negra de estilo charol, las botas altas negras, un maquillaje marcado y su melena perfecta.