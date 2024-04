Aitana recupera su falda vaquera más rota para su cita musical (y deportiva) con Sebastián Yatra

Anoche todos nos fuimos a dormir tarde, no lo vamos a negar, y no porque estuviéramos de fiesta, si no porque estábamos esperando que saliera el nuevo tema de Aitana junto a Sebastián Yatra. Akureyri, se trata de un tema dedicado a la ciudad islandesa con dicho nombre, muy especial para la pareja. Aunque la verdad es que después de escuchar el tema entero y ver el videoclip mil veces, no sabemos si nos quieren decir que están juntos, o que después de la ruptura, solo son amigos. Aunque una que aquí escribe, apuesta porque vuelven a ser pareja. Pero volviendo a lo que nos ocupa, el look que Aitana ha elegido para esta cita tan especial con Sebastián Yatra, primero para el lanzamiento de su nuevo tema, y para después irse a ver un partido de los Lakers. O lo que es lo mismo, han huido de España para que la prensa del corazón no les pregunte por su relación, aunque también os digo, después de este tema, ya no van a poder decir que no hablan de su vida privada. Pero para esta velada tan especial, la cantante catalana ha recuperado en su maleta de viaje, su falda vaquera rota más tendencia.

Las faldas vaqueras que llegan hasta los pies se han convertido en la tendencia inesperada que fichar esta temporada, así lo estipulan famosas como Elsa Hosk, Noémi Merlant en Venecia o el street style de Copenhague. Si bien hace unos meses podía parecer que, ya casi agotando las tendencias de los años 90 y 2000, la moda comenzaría a poner el foco en la siguiente década y en movimientos como el llamado indie sleeze, firmas y expertas no dejan de demostrar que aún hay prendas y combinaciones de los años 90 y 2000 para largo rato. Uno de los básicos más socorridos y ponibles de la moda moderna se reinventa y se revela a la hora de construir loslooks de esta primavera. Estas son las faldas largas y midi vaqueras que prometen hacerte una transición climática de lo más estilosa. Una falda larga vaquera con muchos rotos que Aitana ha combinado con un body negro con escote drapeado.

Aitana y Yatra en el estreno de su nuevo tema. @aitanax

La canción de los dos artistas relata un viaje físico y emocional por el país islandés. Desde su capital, Reikiavik, Aitana y Sebastián narran, según avanzan por la espectacular isla, la importancia del viaje, de volver donde has sido feliz sin importar el destino final, disfrutando de cada minuto, aunque al final no llegues a ver la aurora boreal.