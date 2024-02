Aitana recurre al total black más elegante y sofisticado para el desfile de Versace en la Semana de la Moda de Milán

Aitana está pasando la Semana de la Moda de Milán en la ciudad italiana y nos está dejando looks de lo más icónicos, sobre todo el vestido dorado largo que Aitana lució para el desfile de Roberto Cavalli, un modelo de tirantes y cuello de pico con gran cola de estampado floral cuyo protagonismo se lo lleva el color, el cual acaparó todas las miradas. No es el único look que nos está dejando en esta Semana de la Moda de Milán, y es que el look que llevó al desfile de Fendi Aitana, uno mucho más casual y sencillo compuesto por pantalón de pinza beige, tacones, chaqueta de cuero marrón y, como joya de la corona, un top de manga larga y cuello vuelto amarillo neón. Para contrarrestar este look tan básico y cómodo, Aitana se volvía más 'coquette' con un look de lo más girly compuesto por falda y chaqueta de estilo Chanel en rosa y blanco que lucía con unos stilettos negros. Para el desfile Versace de ayer, en el que coincidió con Anne Hathaway, Aitana deslumbró con un 'totalblack' de mini vestido de palabra de honor cuyo detalle reside en un cinturón plateado que enmarca la figura, medias negras y taconazos.

El desfile de Versace nos dejó estilismos que ha enamorado a todas las amantes de la moda, y es que Versace no deja indiferente a nadie. Primaron los vestidos mini, los cuellos de camisa maxi blancos y los conjuntos de traje de chaqueta y pantalón grises en la moda masculina. En cuanto a los colores, el negro se lleva la palma, al igual que el rojo y el gris marengo. Aitana era consciente del desfile al que iba a acudir y apostaba por el clásico 'little black dress' que todas tenemos en nuestro armario, un modelo de palabra de honor muy cortito que llevaba con medias tupidas y tacones. Anne Hathaway, en cambio, recurría al vestido en color rojo, siguiendo con las tonalidades que primarían en el desfile, que tendría lugar minutos más tardes en la capital italiana.

Aitana en el desfile de Versace @aitanax

Un look muy elegante y sofisticado ideal para el desfile de Versace de la Milan Fashion Week