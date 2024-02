Aitana conquista la Semana de la Moda de Milán con los pantalones de cintura rara que aman las chicas más modernas

No tenía suficiente con conquistar San Remo, que ahora Aitana también lo ha hecho en la Semana de la Moda de Milán que tampoco se han querido perder María Pombo o Dulceida. Y punto negativo para las tres, porque no se dejaron ver por MBFW Madrid, pero a los desfiles internacionales no faltan. Eso sí, luego querrán que la moda española las apoye a ellas. Pero volviendo a Aitana, ha acudido al desfile de Fendi con un outfit de la firma con los pantalones de cintura rara que aman las chicas más modernas como Victoria Federica. Una prenda que llegó hacer dos temporadas a nuestros armarios, y aunque parecía una moda pasajera, al final se han quedado con nosotras. Milán acoge desde ayer y hasta el lunes 26 de febrero su semana de la moda. La pasarela italiana, una de las más reputadas de Europa, se convierte en el foco de la industria no solo por su habitual despliegue de alta confección y sastrería para la próxima temporada, otoño/invierno 2024, sino también por el debut de nuevos rostros creativos a la cabeza de grandes e históricas firmas.

Los pantalones de vestir con la cintura vuelta de Victoria Federica habían conseguido el consenso entre ambas marcas y la oposición unánime de nuestras progenitoras, y ahora es Aitana la que los ha lucido en Milán. O lo que es lo mismo, el próximo otoño/invierno 2024, los seguiremos llevando. Y es que con esa estética mitad clásica, mitad moderna y vanguardista, se confirma que tienen el poder de conquistar a cualquier chica. Estos pantalones de vestir un tanto raros con vocación de clásicos también se los vimos a Tamara Falcó; y si enamoraron a la mujer más clásica de España, poco faltaba para que llegaran a los demás armarios y ahora es la cantante catalana la que deja claro que los seguiremos luciendo, les gusten a nuestras madres o no.

Aitana en Milán. @Aitanax

Unos pantalones de cintura rara que Aitana ha combinado con un jersey amarillo de cuello vuelto y cazadora crop de piel en marrón. ¿Lo que más nos ha gustado de su look? El recogido que le ha hecho Jesús de Paula con el que no puede resaltar más su belleza, y así sale de su melena cortita suelta de confianza.