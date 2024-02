La más coquette de Milán es Aitana como estrella invitada del desfile de Emporio Armani

Aitana sigue robando corazones en Italia, y ahora lo ha hecho es el desfile de Emporio Armani. Primero fue Sanremo, y ahora la Semana de la Moda de Milán, asistiendo primero al desfile de Fendi con un look mucho más casual, y por la noche de lo más sexy a la pasarela de Roberto Cavalli y ahora en este desfile donde ha sacado su lado más coquette después de arrasar con su estilo más sexy. Emporio Armani. La línea más juvenil del genio italiano, quien a través de su propuesta para el próximo otoño-invierno 2024/2025 ha intentado imponer la estética coquette, y en ese 'front row' estaba Aitana que veremos si en esta jornada de viernes sigue en Milán o ya ha abandonado la Fashion Week italiana. “La colección representa un homenaje a un cielo nocturno luminoso, acolchado de estrellas y regido por una luna brillante”, explican en el perfil oficial de Instagram de la casa. Mucho color azul pastel, rendas acolchadas y de tejido joya o metalizado.

Pero sin duda nosotras nos hemos fijado en el look más coquette de Aitana con lazo incluido en su melena bob. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Y Aitana lo tiene claro.

Aitana en el desfile de Emporio Armani. Gtres

Pero no solo el lazo sigue la estética coquette, Aitana ha lucido un conjunto dos piezas rosa de chaqueta crop de cuello redondo y minifalda de tubo. Un estética más aniñada muy lejos de su nuevo estilo más rompedor desde que lanzó 'Alpha'.