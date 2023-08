Amelia Bono sabe que el rojo es el color que mejor sienta a las chicas rubias y nos lo demuestra con un vestido espectacular para una ocasión muy especial

Durante sus vacaciones de verano en Marbella, Amelia Bono vuelve a conquistarnos con un look que no ha pasado desapercibido en redes. Al igual que durante esta semana ha llevado looks de lo más en tendencia, rockeros y muy arriesgados, como este top de lentejuelas que Amelia Bono lucía hace unos días para el concierto de Raphael en Starlite, Marbella, o este top de pedrería que conquistó a todas las amantes de la moda y que ha servido de inspiración para muchas de sus seguidoras para lucir sus looks más icónicos este fin de semana. Sin duda, Amelia Bono nos ha dejado looks perfectos para acudir a los festivales de música de nuestro país, aunque, a lo largo del verano, hemos podido verla lucir las prendas más elegantes, discretas y en tendencia. Un ejemplo de ello es la falda midi de Oysho que Amelia Bono lucía junto a un tank top negro, una de las prendas más icónicas de nuestro armario este verano 2023, u otro 'total look' de pantalón y top de lo más juvenil en rosa y morado que Amelia Bono lucía para una noche relajada en el restaurante de moda frente al mar. Para el día de ayer, una ocasión muy especial en la que se le pudo ver junto a Vicky Martín Berrocal, Amelia Bono deslumbraba con un vestido de la firma española Lola Casademunt en rojo, muy fluido y elegante.

Los vestidos son una opción muy recurrente entre todas las amantes de la moda, pues, dependiendo de cómo lo usemos, podríamos crear un sinfín de looks tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. Últimamente nuestras influencers y celebrities favoritas nos han dejado sus propuestas de vestidos que han usado en los últimos días del verano. Hace unos días Paula Echevarría llevaba el vestido flúor más elegante, en tendencia y sexy que no dejó indiferente a nadie, pues se trata de un vestido midi en tonos naranja y rosado terminado en flecos, aportando así mucho volumen al look. Otro vestido más sencillo y básico es el de Carmen Lomana, un vestido lencero en celeste que llevó para una tarde en Marbella con amigos en las tiendas de moda de la ciudad malagueña. Amelia Bono, sin ir más lejos, ha optado por lucir un vestido en rojo para una celebración muy especial con amigos el día de ayer en Sotogrande. El vestido en cuestión es fluido, de corte maxi, cuello de barco y dos volantes a lo largo del pecho. La falda es de estilo 'pisos', un modelo que, además de favorecer, estiliza la figura. Ella lo ha combinado con un cinturón marrón para enmarcar el cuerpo, un brazalete en el mismo tono que sigue la tendencia 'mermaidcore' y, como toque final, un bolso tipo bombonera en blanco con lentejuelas. Se trata de un look perfecto para las últimas celebraciones de este verano.

Vestido largo, de Lola Casademunt (74,50 €)

Este vestido rojo es tan versátil que lo podemos usar en un sinfín de ocasiones.