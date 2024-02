Aitana se convierte en toda una diva italiana con un vestido dorado de lo más sexy en el desfile de Roberto Cavalli

Aitana quiere conquistar Italia, ya no tenemos ninguna duda. Quiere ser nuestra nueva Ana Mena en el mercado italiano. Primero fue Sanremo, y ahora la Semana de la Moda de Milán, asistiendo primero al desfile de Fendi con un look mucho más casual, y por la noche de lo más sexy a la pasarela de Roberto Cavalli que tampoco se han querido perder María Pombo o Dulceida. Y punto negativo para las tres, porque no se dejaron ver por MBFW Madrid, pero a los desfiles internacionales no faltan. Eso sí, luego querrán que la moda española las apoye a ellas. Milán acoge desde el pasado miércoles y hasta el lunes 26 de febrero su semana de la moda. La pasarela italiana, una de las más reputadas de Europa, se convierte en el foco de la industria no solo por su habitual despliegue de alta confección y sastrería para la próxima temporada, otoño/invierno 2024, sino también por el debut de nuevos rostros creativos a la cabeza de grandes e históricas firmas. Y para esta noche de moda con sello italiano, Aitana ha lucido un vestido dorado con transparencias de Cavalli que no puede ser más sexy y sentarlo mejor a nuestra diva española.

Hablar de Cavalli es hacerlo de uno de los diseñadores más reconocidos de Italia y del mundo, el creador de los prints naturales más icónicos y el maestro de la tela y el color. Y todo eso es lo que podemos ver en el vestido de Aitana marcado por las transparencias y el estampado en dorado, una mujer que no pasa desapercibida bajo el título de su nueva colección, 'Marbleous'. Una oda a la metamorfosis femenina, por la disposición de la mujer a transformarse, evolucionar y reinterpretarse. Y de eso Aitana sabe mucho.

Aitana en el desfile de Cavalli. Gtres

Aitana ha brillado con un look de lo más cuidado que podría ser de alfombra roja, con su equipo beauty con Jesús de Paula y Alex Saint, que han viajado con ella hasta Milán. Veremos sí en la jornada de este jueves la cantante española sigue convirtiéndose en la estrella de la Semana de la Moda de Milán o ya ha cruzado el charco para los 'Premios Juventud' que según se rumorea, estaría presente.