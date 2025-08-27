Aitana también se suma a la tendencia de los pañuelos y esta es su idea de cómo llevarlos en Bali

Mientras que Aitana se dice adiós a sus vacaciones en Bali, nuestra redacción analiza, así como comenta, cada uno de sus estilismos. Durante las últimas semanas, la cantante catalana nos ha ido deleitando con cada una de las fotografías que ha ido compartiendo con nosotras desde la otra punta del mundo. Hablamos del vestido de brilli brilli en marrón que es perfecto para cualquier noche de verano o el bikini de triángulo en blanco presumiendo de cuerpazo. Pues bien, ahora se vuelve a repetir la historia, puesto que acabamos de descubrir un nuevo look muy, muy y muy artístico.

Aitana y Plex ya no se esconden. Hace cuestión de días, el creador de contenido publicaba una serie de imágenes donde nos sorprendió con un selfie abrazado a la artista. O, durante sus conexiones de vuelos, han sido capturados por fotografías con fans (momento en que nosotras hemos observado todos los estilismos de Aitana). Ahora, ha vuelto a España y todavía no sabemos si estará a punto de comenzar los ensayos para darlo todo en su gira Cuarto Azul en 2026 a nivel internacional, pero lo que sí que sabemos con certeza es cómo triunfar con el último look que nos ha mostrado a través de su cuenta de Instagram.

La falda de lino, todo un esencial

Aitana destaca por conservar un estilo muy personal, con una inclinación moderna y sin tener nada de miedo a las tendencias. No obstante, tanto en el día a día (como vemos en sus propias publicaciones o en su documental en Netflix) también apuesta por prendas básicas, atemporales y prácticas. Entre ellas, debemos hablar de la falda de lino con la que nos acaba de conquistar a todas las editoras de moda.

Durante esta tarde de martes, la celebridad ha compartido con nosotras un carrusel donde ha mostrado un nuevo estilismo, mandándonos una indirecta muy directa: todavía estamos a tiempo a sacar partido a esta pieza. En blanco, de corte midi, ajustada a las caderas y con un vuelo sutil. Tiene todos los imprescindibles para convertirse en la mejor aliada (incluso en otoño).

Lo combina con un pañuelo multifuncional y artístico de su amiga

También, lo que ha llamado la atención ha sido un pañuelo multifuncional que combina diferentes colores llamativos. Como bien nos ha comunicado vía Instagram Stories, se trata de un diseño de edición limitada de su amiga, Marta de la Fuente. En concreto, el de Aitana es totalmente original y no deja indiferente a nadie. Además, lo ha llevado a modo de top en triángulo invertido y escote palabra de honor, pero también se puede lucir de diferentes posiciones o como accesorio: bandana en el cabello, en la cintura sobre el pantalón o la falda, en el cuello o decorativo en el bolso.

La tendencia de los pañuelos han vuelto para quedarse durante mucho, mucho y mucho tiempo. Lo cierto es que han dado mucho de qué hablar durante este verano y también estarán presentes en los meses más fríos.