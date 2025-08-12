Aitana apuesta por el estampado vichy en sus románticas vacaciones en Bali junto a Plex

Aitana continúa disfrutando de su verano más romántico en Bali, acompañada de su pareja, el streamer Daniel Alonso, más conocido como Plex. La artista, que ha convertido cada una de sus publicaciones en un auténtico fenómeno viral, ha compartido con sus seguidores un nuevo look que confirma una de las tendencias más irresistibles de la temporada: el estampado vichy.

En sus últimas stories de Instagram, la cantante aparece posando frente a un espejo, en lo que parece ser un local con estética tropical y detalles vintage. Aitana se muestra relajada, jugando con su flequillo y dejando ver un conjunto de dos piezas con estampado de cuadros rojos y blancos que es pura inspiración veraniega.

El conjunto que enamora: bikini + pantalón vichy

Aitana ha elegido un bikini de triángulo con tirantes finos blancos y ribete de puntilla, un diseño clásico que favorece a todo tipo de cuerpos y que nunca pasa de moda. La parte superior se combina a la perfección con un pantalón de punto ajustado a juego, de cintura alta y cordón anudado en blanco, que aporta un toque deportivo y relajado al look.

El look de Aitana. @aitanax

Este tipo de conjuntos coordinados, en los que el top de baño se combina con una prenda inferior de tejido más cubriente, son una de las fórmulas más prácticas para pasar del plan playa o piscina a un almuerzo informal sin perder estilo. Además, el estampado vichy - popularizado en los años 50 e inmortalizado por iconos como Brigitte Bardot- ha vuelto con fuerza en 2025, conquistando desde bikinis y vestidos hasta bolsos y accesorios.

Inspiración coastal cowgirl con un toque mediterráneo

Aunque Aitana se encuentra en Indonesia, el look transmite una estética que mezcla lo campestre con lo costero, siguiendo la tendencia coastal cowgirl que arrasa en redes. El rojo vichy aporta un aire juvenil y fresco, mientras que el patrón ajustado del pantalón estiliza y resalta la silueta de la cantante.

La elección de un bikini de triángulo es también todo un acierto, ya que es una de las siluetas más versátiles y favorecedoras. Gracias a sus tirantes ajustables y su escote regulable, se adapta fácilmente a diferentes tipos de busto, ofreciendo comodidad y un bronceado uniforme.

El lado más personal de sus vacaciones

Este nuevo look llega en medio de unas vacaciones en las que Aitana ha mostrado su faceta más personal y relajada. Entre paisajes de ensueño, playas paradisíacas y rincones con encanto, la artista ha compartido momentos cómplices con Plex, consolidando así una relación que vive su mejor etapa.

El look de Aitana en Bali. @aitanax

Con este conjunto vichy, Aitana demuestra que no hace falta recurrir a grandes producciones para marcar tendencia: basta con apostar por prendas atemporales, cómodas y con personalidad. Y, por supuesto, combinarlas con la actitud desenfadada y auténtica que la caracteriza.

En definitiva, su propuesta no solo es perfecta para unas vacaciones en Bali, sino también para cualquier destino veraniego en el que queramos sentirnos cómodas, favorecidas y a la moda. Una vez más, Aitana vuelve a situarse en el radar fashion con un look sencillo pero lleno de estilo, ideal para inspirar los últimos días del verano.