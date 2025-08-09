Aitana se convierte en una auténtica superestrella con este vestido de brilli brilli en Bali

Gracias Aitana, porque acabamos de descubrir el vestido de brilli brilli que es perfecto para cualquier noche de verano. Al mismo tiempo, se trata del primer look que vemos tras cogerse sus merecidas vacaciones de verano después de cerrar su gira de estadios, bajo el nombre Metamorfosis Season. Lo cierto es que venimos de unas semanas intensas donde la cantante catalana ha trabajado con mucho esfuerzo para regalar un show increíble a sus followes. Y también a las editoras de moda, puesto que ha dejado un despliegue de maravillosos estilismos con una clara línea estética, tanto en Barcelona como en Madrid.

Hace aproximadamente un mes, Aitana disfrutaba de sus días de desconexión en una de sus islas favoritas, Ibiza, acompañada tanto de su grupo de amigas como de su actual pareja, el creador de contenido Plex. Donde se rodearon del mar salado bajo el cielo soleado, compitieron en una carrera de karts o celebraron su 26º cumpleaños al estilo setentero. Ahora, no ha dudado en descansar durante estos días de agosto en Bali para coger energías y, posiblemente, comenzar a preparar su gira de 2026, Cuarto Azul. Donde no solamente actuará en varias ciudades españolas, sino también en internacionales, como Londres, Los Ángeles o Nueva York, entre muchas más. Y antes de saber cómo serán sus looks de escándalo, nosotras no hemos podido evitar fijarnos en el esencial que se ha llevado en su maleta de vacaciones. Spoiler: te arregla en cuestión de minutos, sienta fenomenal y tiene el color de la temporada.

El vestido brilli brilli de Aitana

Cada vez que Aitana publica una fotografía con un estilismo (o estilismos) crea la necesidad de que lo analicemos, así como comentemos, en nuestra sección Lifestyle de La Razón. Tiene un estilo claro, cañero y con mucha personalidad. Y lo demuestra tanto sobre el escenario como en el street wear. Esta vez, debemos hablar de un vestido de brilli brilli en chocolate que tiene todos los ingredientes para que se convierta en el típico atuendo con el que quieres ir arreglada, pero cómoda. De cuello redondo, con tirantes, corte ajustado, detalles de transparencias y espalda descubierta. ¿Qué más podemos pedir? Sin ninguna duda se trata de una prenda que no solamente se quedará durante este verano, sino que también podremos seguir utilizando incluso en otoño, estación en la que dicho color será el más llevado.

Está claro que Aitana se ha vuelto a convertir en una superestrella con este vestido de brillos, que ha elevado con su collar de mariposa de lo más sutil, así como con su corte de pelo midi con flequillo desenfadado.