8 gabardinas de Uniqlo, Stradivarius y Zara que vamos a necesitar en la próxima primavera para combinar con todos los looks

Indiscutiblemente, si existe una prenda de vestir infalible en un armario cápsula de primavera es la gabardina. Estamos hablando de la prenda de abrigo que más vemos por las calles en las épocas de entretiempo, puesto que es la perfecta para combinar con todos nuestros looks. Nunca pasa de moda, es cómoda y versátil, por lo que tiene todos los puntos a favor para convertirse (una vez más) en nuestra prenda favorita de los próximos meses. No lo decimos únicamente nosotras, sino que también la Semana de la Moda, evento en el que, por ejemplo, Moschino ha demostrado que se puede llevar de distintas formas. Desde abierta dejando ver tu estilismo hasta en forma de vestido atada con un cinturón con botas muy altas. Muchas influencers y celebrities nos han hecho comprar cientas de versiones de las gabardinas, como Hailey Bieber o recientemente Emma Watson. E, incluso, hemos visto a Tamara Falcó paseando por las calles de Madrid con esta pieza tan casual. Todas las editoras de moda recomendamos hacerte con las gabardinas más básicas en color beige, puesto que son las más ponibles y que siempre vemos en nuestro vestidor. Sin embargo, en estos momentos tenemos a nuestro alcance una serie de diseños que no pasan desapercibidos y que nos ayudan a elevar un outfit.

En Zara, Stradivarius y Uniqlo hemos encontrado la mejor oferta de gabardinas que apuestan tanto por la atemporalidad como en las tendencias actuales. En la primera marca española mencionada vas a encontrar desde el diseño de efecto cuero (que ya se puso de moda el año pasado) hasta el más innovador de ante en color oliva. Pero, sin olvidarnos de recurrir a la clásica en beige o verde militar de hombros estructurados que siempre nos salva de un apuro. Asimismo, en Stradivarius podemos comprar el repertorio de gabardinas más económicas y con toques distintivos. Nos referimos a las de corte mini sencillas o las que también añaden un cinturón para ceñir nuestra cintura. También, una de las gabardinas que hemos estado viendo más han sido las fluidas en marino. Por último, Uniqlo cuenta con las piezas imprescindibles de cada temporada y no hemos dudado en fijarnos en la decorada con capucha (en todos sus colores) que no pensábamos que necesitábamos hasta que la hemos visto.

1. Gabardina efecto cuero, de Zara (70 euros)

Gabardina efecto cuero. Zara

2. Gabardina efecto ante, de Zara (40 euros)

Gabardina efecto ante. Zara

3. Gabardina clásica en verde militar, de Zara (60 euros)

Gabardina clásica en verde militar. Zara

4. Gabardina clásica en beige, de Zara (70 euros)

Gabardina clásica. Zara

5. Gabardina mini, de Stradivarius (36 euros)

Gabardina mini. Stradivarius

6. Gabardina fluida, de Stradivatius (36 euros)

Gabardina fluida. Stradivarius

7. Gabardina mini con cinturón, de Stradivarius (30 euros)

Gabardina mini con cinturón. Stradivarius

8. Gabardina con capucha, de Uniqlo (110 euros)

Gabardina con capucha. Uniqlo

En definitiva, todas necesitamos mínimo una gabardina que nos salve de todas las emergencias estilística en los próximos meses.