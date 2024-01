Alba Díaz se suma a la tendencia más viral (y calentita) del momento y nos sorprende con unas botas de borreguito perfecta para los días más fríos

Una ola de frío ha aterrizado en Madrid y en toda España, haciendo que todas las amantes de la moda saquemos del fondo del armario aquellas prendas más calentitas que nos arropen de las bajas temperaturas. ¿Qué prendas son esas? Fácil, los jerséis de lana son un imprescindible, aunque más si son jerséis de cashmere, así como los abrigos de plumas y las bufandas y los gorros de lana. Esta temporada está muy de en tendencia (y promete hacerse viral) los abrigos de borreguito, pues se trata de un tejido muy apropiado del invierno que, además de aportarnos calor, es tan elegante y sencillo que eleva el look, aportando calidez. Nos enamoramos hace unos meses de Laura Matamoros y su abrigo de borreguito beige, el cual combinó con un 'total denim' de pantalones largos y corsé, una moda que todavía seguirá vigente este invierno 2024. Sin embargo, no es la única prenda en tejido de borreguito que está arrasando en tiendas, y es que Alba Díaz ayer nos sorprendía con unas botas de borreguito que podemos usar tanto para completar nuestro look aquellos días muy fríos, tal y como ha hecho ella, como para la nieve.

¿Cómo lo ha combinado ella para adaptarlo con un look adecuado para la ciudad? Ella, como es habitual en sus looks más invernales, ha llevado sus botas de borreguito beige junto a un abrigo de plumas negro muy abullonado de charol y nos pantalones de chandal en tono grisáceo muy oscuro y ancho de tiro bajo. Se trata de un look que sigue el estilo de Alba Díaz, pues ella apuesta, en su día a día, por prendas sencillas, cómodas y muy versátiles, como por ejemplo los pantalones tipo cargo, las sudaderas o las faldas midi en tejido de canalé. Sea como sea, Alba Díaz se ha sumado a la tendencia de tejido de borreguito y lo ha hecho con unas botas que no han pasado desapercibidas en redes. Un acierto absoluto para las bajas temperaturas que estamos viviendo.

Botines planos borreguillo, de Pull & Bear (45,99 euros)

Botines borreguito Pull & Bear

Las botas más calentitas y en tendencia las tiene Alba Díaz, así que hazte con ellas para no pasar frío en los pies estos días.