Apuesta por los jerséis de lana más atemporales y sencillos con los que dar ese toque elegante a tus looks

Es momento de que bajen las temperaturas, por lo que pronto diremos adiós a las camisas más fluidas y livianas, así como las mini faldas con botas cowboy, como este look de falda y botas de Rocío Osorno, un look muy otoñal y perfecto para los últimos días del calor del otoño. Por ello, sacaremos a relucir las prendas más calentitas y perfectas para los días más fríos de esta temporada y la próxima estación que nos espera, el invierno. Por ejemplo, ya sabemos que este año estarán en tendencia las chaquetas de cuero, ya sean chaquetas largas como cortitas a modo ‘crop’, y es que este tejido es perfecto para los días más fríos, ya que nos protege. Además, este tipo de chaquetas lucen a la perfección con bailarinas tipo Mary Jane, así como con pantalones de pinza o camisas románticas, ya que, pese a que parecen de estilos diferentes, casan a la perfección. Sin embargo, otro año más, son algunas las prendas atemporales sin las que no podemos vivir, y estos son los jerséis de lana, ya que nos salvan cada día de las bajas temperaturas. Los jerséis de lana son la opción perfecta para el día a día ya que podemos usarlo para abrigarnos o, si lo prefieres, puedes anudarlo al cuello y crear looks de lo más en tendencia al puro estilo de las chicas francesas.

Los jerséis de lana forman parte del concepto de ‘armario cápsula’, una serie de prendas básicas, atemporales y clásicas con las que podemos crear un sinfín de looks. Se trata de prendas en tonos neutros como el azul, negro, beige o blanco o gris. En tiendas podemos comprarlos en una gran variedad de estilos, desde los de corte clásicos de cuello vuelto hasta los asimétricos, como este jersey asimétrico de Victoria Federica, de estampado de rayas hasta los de tipo canalé con pedrerías. Los jerséis pueden ser usados para todo tipo de ocasiones, dependiendo del estilo. Para la oficina, los jerséis son perfectos y es que, combinado con una joya maxi como unos pendientes o un collar, crearemos un look muy elegante y clásico con ese toque en tendencia. Sin más, te enseñamos los jerséis de lana que puedes encontrar actualmente en tiendas.

Jersey drapeado punto, de Zara (29,95€)

Jersey drapeado Zara

Jersey soft punto, de Zara (27,95€)

jersey soft punto Zara

Jersey sudadera oversize lana, de Zara (69,95€)

Jersey sudadera oversize Zara

Jersey cuello alto mezcla lana cashmere, de Massimo Dutti (49,95 €)

Jersey cuello alto Massimo Dutti

Jersey punto rayas cuello polo, de Massimo Dutti (69,95 €)

Jersey punto rallas Massimo Dutti

Jersey punto asimétrico, de Mango (29,99 €)

Jersey punto asimétrico Mango

Chaleco punto, de Mango (29,99 €)

Chaleco punto Mango

Estos son algunos de los jerséis más elegantes, sencillos y atemporales con los que comenzar el otoño e invierno en tendencia.