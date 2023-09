Alba Díaz apuesta por las bermudas para darle la bienvenida al otoño y las combina con una sobrecamisa y maxi collar

Alba Díaz es toda una referente en el mundo de la moda para muchas chicas que buscan en ella inspiración a la hora de crear sus propios looks y outfits en el día a día. Ella, que tiene un estilo muy casual, sencillo, elegante, en tendencia y con ese toque personal que la caracteriza, se ha convertido en toda una influencia en el mundo de la moda. Se suma a las tendencias que van acorde a sus gustos y personalidad, convirtiendo en virales prendas como el vestido blanco 'cut out' que Alba Díaz mostraba en sus redes sociales hace unos meses, un modelo de Zara muy sexy y rompedor perfecto para una noche con amigas en cualquier discoteca de la ciudad. Sin duda, Alba Díaz deslumbra con cada look que enseña a través de sus redes sociales, y es que, si bien en verano opta por prendas más relajadas, como por ejemplo este vestido que Alba Díaz lucía tras sus vacaciones en la playa, un vestido muy ceñido y grisáceo de Bershka de corte midi, si por algo destaca el estilo de la influencer es por sus conjuntos, ya que en numerosas ocasiones recurre a los 'total looks'. Hace unos meses nos sorprendía con un 'total look' de punto verde de pantalón y camiseta que Alba Díaz lucía para pasear por la ciudad de Madrid. Para esta ocasión y, más de cara al otoño, la influencer apuesta por un conjunto de bermudas -la prenda estrella del entre tiempo- junto con una sobre camisa en el mismo tejido, un top básico y un maxi collar dorado, aportando ese toque de elegancia.

Alba Díaz nos ha dejado este verano un sinfín de looks en sus redes sociales, y es que, al igual que su madre, Vicky Martín Berrocal, son gran amantes de los vestidos ceñidos y ajustados, como este vestido midi de Vicky Martín Berrocal marrón y con aperturas, estilo 'cut out' de Zara que fácilmente podría usar su hija Alba. Si bien hace unos días Alba Díaz llevaba un pantalón baggy grisáceo, chaqueta crop, sneakers y top para un festival, siendo un look muy casual para pasar unos días en el norte de festival, en el día de ayer, la influencer apostaba por un look mucho más 'preppy' y perfecto para la ciudad compuesto por un top negro, sobre camisa grisácea y bermudas, un básico de fondo de armario al que Alba Díaz (y Amelia Bono) recurren mucho, pues es una opción perfecta para aquellos días en los que no hace tanta calor pero queremos lucir nuestra piel bronceada tras el verano. Sin lugar a dudas, se trata de un acierto absoluto.

Bermudas de mezclilla, de Bash (130€)

Shorts de mezclilla Bash

Alba Díaz luce espectacular con este look tan versátil, cómodo y sencillo.