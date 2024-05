La Reina Letizia derrocha estilo y elegancia con una chaqueta tweed y pantalones blancos para presidir la final de la Copa de la Reina (cinco años después)

Hoy es un día muy especial para todos los amantes del fútbol, y es que esta tarde juega el Barça contra la Real Sociedad, jugándose la final de la Copa de la Reina. Como era de esperar, la Reina Letizia ha viajado hasta Zaragoza, más concretamente al Estadio La Romareda para disfrutar de una tarde agradable para el fútbol femenino. Para una ocasión de tal calibre, la reina ha apostado por un look de lo más cómodo, sencillo y muy elegante, algo a lo que nos tiene muy acostumbrados. Ha apostado por un chaqueta en tejido tweed (al que recurre en numerosas ocasiones) en tonos anaranjados, verdes y amarillos, tonalidades que van con su tono de piel y la ha acompañado de un pantalón de corte sastre en blanco. Ella sabe qué prendas le favorecen más, por lo que en esta ocasión, no iba a ser menos. Con un estilo muy elegante, sobrio y con toques en tendencia, la reina Letizia es una gran amante de la moda española, pues en numerosas ocasiones apuesta por firmas y diseñadores de moda emergentes para acudir a actos. Es el caso del vestido de Letizia del diseñador Moisés Nieto, o también las veces que ha vestido de Juan Vidal, diseñador valenciano con gran trayectoria tras su espalda. Esto es algo que dice mucho de la Reina Letizia, pues, pone en valor y da visibilidad el talento y el trabajo de muchos diseñadores de moda jóvenes que intenta abrirse un camino en esta industria tan competitiva.

La Reina Letizia ha viajado hoy 18 de mayo hasta Zaragoza para disfrutar del fútbol femenino, un partido en el que se juegan la Copa de la Reina. Las chicas, que han trabajado duro durante toda la temporada, están dispuesta a dejarse la piel para obtener su premio. La Reina Letizia sabe lo importante que es el fútbol femenino y es por ello por lo que las apoya y muestra su orgullo. Aunque quizá en este caso su look deba pasar a un segundo plano pues, lo importante es poner en valor el papel de la mujer en este deporte, no podemos dejar pasar el look que lleva la Reina. Especial, elegante y muy en sintonía para la ocasión, la Reina Letizia acierta rotundamente con este look tan favorecedor y en tendencia compuesto por una chaqueta en tejido tweed y unos pantalones blancos de tipo sastre y acampanados que dan como resultado un espectacular look muy equilibrado.

Final Copa de la Reina- FC Barcelona vs Real Sociedad JAVIER BELVER Agencia EFE

