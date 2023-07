Por fin descubrimos el vestido secreto de pedida de mano de Tamara Falcó de Zimmermann: muy clásico, con volantes y encaje

Tamara Falcó nos acaba de desvelar las primeras imágenes de su pedida de mano secreta a dos días para su boda con Íñigo Onieva. Una pedida de mano de la cual solo habíamos visto el vestido de Ana Boyer de la colección de TFP para Pedro del Hierro, y el de alguna invitada, pero ahora también hemos visto el de Tamara Falcó e Isabel Preysler. Tamara Falcó e Íñigo Onieva reunieron en abril a 26 de sus seres queridos para celebrar una petición de mano de manera formal. La cita tuvo lugar en la residencia de Isabel Preysler, en Puerta de Hierro, a las afueras de Madrid, decorada para la ocasión con rosas, lirios blancos y hortensias. Por supuesto, la marquesa de Griñón contó con la compañía de su madre y ahora ya sabemos que el vestido de Tamara Falcó era esta maravilla de Zimmermann de lo más clásico para una novia. Un diseñador que le encanta a madre e hija y que no podía faltar en este momento tan importante de su vida.

Se trata del modelo Tama de Zimmermann con el que Tamara Falcó celebró su pedida de mano que cuesta casi 2.000 euros, y según dicen en la descripción del vestido en el firma, "co él serás la reina de corazones". No podía ser más apropiado para Tamara. Un vestido confeccionado con la delicada tela de encaje, este vestido celestial es tan romántico que no es de extrañar que nos desmayemos. Con un cuello alto y mangas acampanadas, este elegante vestido tiene volantes festoneados con cinta de crinolina y puños que aseguran que la apariencia voluminosa y soñadora permanezca intacta, mientras que la cintura que se ata automáticamente crea una forma favorecedora que es difícil de superar. Y no podemos estar más de acuerdo.

Un vestido de pedida que Tamara Falcó combinado con unos salones satinados joya de Roger Vivier a lo Carrie. No podemos esperar más para ver el vestido de novia de Carolina Herrera de Tamara Falcó que ya ha aterrizado hace unas horas en Madrid.