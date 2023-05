El vestido no ibicenco de Vicky Martín Berrocal es de Zara y se lleva con las sandalias planas que adoran las chicas francesas

Vicky Martín Berrocal no se ha querido perder su escapada en este Puente de Mayo junto a su hija, Alba Díaz, y su hermana, a Ibiza pese a volver enferma de la Feria de Abril. Aunque no nos extraña, porque el ritmo de viajes de la diseñadora en las última semanas en frenético. Del Caribe a Miami en Semana Santa, de vuelta a la Feria de Abril y ahora a Ibiza. Decidnos dónde hay que firmar para tener la agenda social de Vicky Martín Berrocal en el último mes, que nosotras también queremos porque tenemos un poco de envía sana mientras estamos aquí trabajando. Nosotras ni Puente de Mayo, ni Día del Trabajador, pero todo sea para traeros los mejores looks de nuestras famosas, para que las podáis copiar antes de que se agoten. Y mientras todos siguen pendientes de la petición de María Pombo de recuperar el traje de chulapa, o de la discusión de Rocío Osorno y Violeta Mangriñán en la Feria de Abril, ha llegado Vicky Martín Berrocal desde su escapada a Ibiza con el vestido no ibicenco de nueva colección de Zara que le vamos a copiar esta misma semana para llevar por las calles de Madrid con las sandalias planas que adoran las chicas francesas.

Y no nos extraña, porque son unas sandalias planas de Maje de lo más cómodos, y a la vez de lo más estilosas en ante marrón y con tachuelas doradas. De esas que puedes llevar con un vestido de Zara como ha hecho Vicky Martín Berrocal o con unos jeans y una camiseta básica blanca, y ya te hace el look. Porque Vicky siempre derrocha estilo, se nota su faceta de diseñadora en cada uno de sus looks y a nosotras nos sirve de inspiración perfecta para las mujeres 50+ como Carmen Lomana con su vestido rosa y sus sandalias doradas.

Vestido tirantes popelín, de Zara (39,95 euros)

Un vestido midi de nueva colección de Zara de escote recto y tirantes finos ajustables con bolsillos laterales ocultos en costura y cierre con cremallera oculta que Vicky Martín Berrocal ha estrenado en Ibiza con sandalias planas.