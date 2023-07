Julio Iglesias Jr. desvela por qué Enrique Iglesias no irá a la boda de Tamara Falcó

Ya solo quedan unas horas para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el “sí, quiero” después de haber superado un sinfín de adversidades en su camino hacia el altar. Se tratará de una boda blindada y repleta de medidas de seguridad para que no se filtre un solo detalle o imagen que pueda arruinar el reportaje exclusivo que los novios han acordado con su revista de cabecera, pero Julio José Iglesias acaba de visitar el programa de Antena 3 “Y ahora, Sonsoles” y ha desvelado algunos datos hasta ahora desconocidos.

El cantante ha recalcado que toda la familia está “feliz” por este dulce momento que atraviesa su hermana, y, recordado todo lo que ha pasado hasta poder casarse, Julio Iglesias Jr. insiste en que “lo importante es que se quieran y que ahora sean felices. Es verdad que han pasado por sus más y por sus menos, como todas las parejas, pero ahora están muy felices”.

Sin duda, mañana será un día repleto de alegría y emoción para toda la familia, toda menos Enrique Iglesias. Su hermano ha confirmado que el cantante será la gran ausencia del día “porque no le gustan las bodas”, una explicación que suena un poco escueta a la hora de excusar un desplante tan destacado en el día más importante de la marquesa de Griñón. De hecho, ha reconocido que mintió cuando aseguró que sí asistiría a las nupcias.

Singer Julio Jose Iglesias at photocall for Multiopticas: Casa Mo event in Madrid on Thursday, 6 May 2022 Gtres

Además, Julio José ha desafiado a Íñigo Onieva y Tamara Falcó, asegurando que no cumplirá una de las normas que los novios exigen a los invitados para asegurarse de que no se toman imágenes sin su consentimiento: “¿Hay que dejar el móvil? Yo no lo voy a dejar”.

Sobre los planes de futuro de su hermana, Julio Iglesias Jr. no duda de que muy pronto podría ampliar la familia, cumpliendo así otro de sus sueños. “Tamara quiere tener hijos, yo creo que sí, aunque a lo mejor me toca a mí antes”, ha comentado entre risas.