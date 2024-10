De Alsedà a Dominnico, las propuestas más innovadoras de la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion

Ahora que nos encontramos ya en el epicentro de la 34.ª edición de la 080 Barcelona Fashion, la pasarela catalana sigue siendo un hervidero de creatividad y sorpresa. La tercera jornada nos ha llevado por un viaje que transita desde profundas reflexiones artísticas hasta audaces reinterpretaciones de la moda contemporánea. Con diseñadores como Alsedà, Reparto, All That She Loves, Fátima Miñana, Lemächet, The Label Edition y Dominnico, hemos sido testigos de propuestas que desafían las convenciones y nos invitan a explorar nuevas perspectivas.

La diversidad y la innovación han sido las protagonistas en el Recinte Modernista de San Pau, consolidando esta edición como una de las más vibrantes y transformadoras hasta la fecha. Cada diseñador ha dejado su impronta personal, creando un mosaico de tendencias que redefinen el panorama de la moda española y nos hacen preguntarnos: ¿hacia dónde se dirige la moda del futuro?

Alsedà

Alsedà no presentó una simple colección, sino una declaración de principios. Inspirada en la obra de Virginia Woolf, la pasarela fue un homenaje a la artesanía y la individualidad, acompañada de música en directo que amplificaba la atmósfera de ruptura con lo establecido. Las texturas artesanales y el toque contemporáneo, junto con las piezas de Joieria Harus, crearon un diálogo visual potente, donde cada prenda invitaba a cuestionar el rol de la moda como agente de cambio.

Reparto

Desfile de Reparto en la tercera jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion Marta Pérez Agencia EFE

Con su debut en la 080 Barcelona, Reparto ofreció una colección que trasciende la moda: 'Reality Show'. Jugando con los clichés y las tensiones de la industria, Margil Peña y Ana Viglione construyeron una sátira en la que las prendas genderless no son solo una propuesta estética, sino una crítica afilada sobre el compromiso y las manías de la vida en los talleres. Los tonos neutros contrastaban con toques de rosa y rojo, mientras las técnicas de upcycling reafirmaban la identidad sostenible de la firma. Esta colección, lejos de ser convencional, fue un guiño mordaz a la realidad que se vive tras bambalinas en el mundo de la moda.

All That She Loves

La colección 'Isla Brava' de All That She Loves fue un soplo de aire fresco, donde el Mediterráneo se convirtió en protagonista absoluto. Con cada prenda, la diseñadora capturó la esencia de la Costa Brava, con sedas y tejidos ligeros que parecían ondear al compás de la brisa marina. La colección fue una oda a la mujer libre y luminosa, envolviéndola en piezas de baño y playa que evocaban la serenidad y la belleza cruda de las costas mediterráneas.

Fátima Miñana

'The Art of Loss' de Fátima Miñana fue, sin duda, una de las propuestas más introspectivas de la jornada. Inspirada en el trabajo de Egon Schiele, la colección desbordaba una emoción palpable, donde la moda se utilizó como lenguaje para explorar el duelo y la mortalidad. Cada prenda rompió con las siluetas tradicionales a través de cortes geométricos y deconstrucciones que hablaban de una feminidad compleja y visceral.

Lemächet

La colección 'Re-arrenge' de Lemächet redefinió lo que significa la moda masculina. Las líneas limpias de la sastrería clásica se suavizaron con toques de frescura, desde los tonos pastel hasta los motivos florales, que le dieron a la colección una sensibilidad inesperada. Esta visión moderna de la masculinidad no solo fue elegante, sino también liberadora, proponiendo un nuevo paradigma en el que el hombre puede ser tanto poderoso como delicado.

The Label Edition

'Allegra' es una explosión de vitalidad y estilo, inspirada en la Riviera Italiana de los años 70 y 80. La colección de The Label Edition combina la elegancia clásica con un toque moderno y carismático, apostando por piezas versátiles y atemporales llenas de color. Los volúmenes deconstruidos y las combinaciones de estampados y rayas aportan frescura y energía, mientras que los materiales nobles, como la seda, dan un aire de sofisticación. Esta propuesta refleja una nueva era de la moda, donde la comodidad y la innovación van de la mano con el estilo y la alegría mediterránea.

Dominnico

PASARELA 080 BARCELONA FASHION Marta Perez Agencia EFE

Con 'Varsity Desire', Dominnico da un paso hacia una nueva liga, inspirándose en el vibrante universo del deporte. En la pasarela, los colores intensos y los contrastes vibrantes se mezclan con los materiales icónicos de la marca, como el cuero, el denim y la piel reciclada. Esta colección es una oda a la libertad, donde pasado y presente se reimaginan a través del prisma deportivo. Personajes como Samantha Hudson y Alex Delacroix han sido parte de esta propuesta inclusiva, pensada 'por y para todes', mostrando que la moda es un campo donde la identidad y la autoexpresión juegan un papel clave.