Nos hemos enamorado del look más casual (de Zara) de Rocío Osorno para un sábado de vacaciones en familia

La influencerRocío Osorno sigue de vacaciones y como con cada uno de sus looks, esta nos ha vuelto a crear una necesidad que no sabíamos ni que teníamos. Y es que la sevillana tiene un ojo increíble para siempre acertar con el outfit más apropiado no importe la ocasión, desde faldas para ser la más elegante del chiringuito hasta el conjunto más fresquito para las noches de verano. En esta ocasión la influencer ha compartido en redes un look perfecto para disfrutar de un sábado de vacaciones en familia.

La prenda estrella de su outfit es sin duda una camiseta de lo más mona de Zara, que estamos seguras de que al igual que con cada prenda que lleva la influencerse agotará sin tardar mucho.Rocío explica que siempre opta por este tipo de camisetas un poco oversize para poder meterla por dentro de sus shorts. En esta ocasión, la andaluza ha elegido unos shorts denim en color negro, anchitos de pierna, que están muy en tendencia. Este estilo de shorts no solo es cómodo, sino que también estiliza la figura, haciendo de este conjunto una elección acertada para cualquier actividad veraniega

Camiseta texto estampado pegatinas de Zara (15,95 euros)

Camiseta texto estampado pegatinas Zara

Esta camiseta está confeccionada en algodón 100% y presenta un diseño regular fit con cuello redondoy manga corta con hombro caído. Su detalle de texto y estampación combinada a contraste en color rosa le da un toque juvenil y fresco, ideal para todas las edades. Nos ha encantado la parte trasera de la camiseta donde se pueden apreciar las mismas pegatinas que en la parte delantera pero en tamaño maxi.

Sandalias Oran de Hermés (595 euros)

Sandalias Oran Hermés

Para completar su outfit de sábado, Rocío ha elegido una de las sandalias favoritas de royals, celebs e influencers en los últimos veranos: las sandalias Oran de Hermés en color marrón. Estas sandalias disponibles en una gran variedad de colores, se han convertido en un must-have del verano gracias a su diseño elegante y su comodidad incomparable. Estas sandalias de firma francesa están confeccionadas en cuero de alta calidad y presentan un diseño minimalista que las hace perfectas para cualquier ocasión.

El look casual chic de Rocío Osorno @rocioosorno

Este look de Rocío Osorno no solo es una lección de estilo casual veraniego, sino también una muestra de cómo combinar prendas accesibles con accesorios de lujo para crear un outfit equilibrado y chic. La camiseta de Zara, con su diseño versátil y fresco, es una prenda que podemos incorporar fácilmente a nuestro armario (yo ya la tengo en mi cesta de la compra), mientras que las sandalias Oran de Hermés añaden un toque old money que tan en tendencia está en los últimos años.