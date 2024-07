Amelia Bono ha agotado el vestido corto blanco de Zara que mejor resalta el bronceado

Una noche de chicas fuera de Madrid es todo lo que Amelia Bono ha necesitado para volver a demostrar por qué es una de las it girls con más estilo de nuestro país. La influencer y empresaria optó por un look del que nos hemos enamorado según verlo y que, como era de esperar, está agotado.

El protagonista indiscutible de la velada fue un vestido corto blanco de Zara que resalta a la perfección el bronceadode Amelia y cualquiera que lo lleve.

Vestido corto bordados de Zara (rebajado a 17,99 euros)

Vestido corto bordados. Zara

El vestido en cuestión que originalmente tenía un precio de 59,95 euros, ahora se puede encontrar en las rebajas de Zara por tan solo 17,99 euros, aunque es importante señalar que está agotado en la página web del gigante de Inditex. Sin embargo, hemos podido comprobar que aún quedan algunas unidades disponibles en tiendas de Madrid, por lo que si deseas hacerte con él, te recomendamos que te acerques a tu tienda más cercana este fin de semana antes de que desaparezca por completo, sea en Madrid o cualquier parte de España.

Este vestido es perfecto para resaltar el bronceado gracias a su color blanco roto, que contrasta de manera exquisita con la piel dorada por el sol. El diseño presenta un escote cuadrado y tirantes anchos, elementos que añaden un toque de frescura y comodidad, ideal para las noches de verano. El detalle de los bordados florales añade una nota coquette y femenina, elevando el look sin necesidad de excesivos accesorios.

Amelia Bono con vestido de Zara. @ameliabono

Una de las cosas que más nos gusta de Amelia es su ojo a la hora de seleccionar los accesorios que mejor quedan en cada ocasión. Anoche, optó por llevar el icónico bolso 2.55 de Chanel, un clásico atemporal que aporta un toque de elegancia y sofisticación. Este bolso, con su emblemática cadena dorada, es el complemento perfecto para cualquier outfit, y en este caso, añadió un aire de sofisticación extra al vestido de Zara.

En cuanto al calzado, la madrileña optó por unas sandalias de tacón en color negro que estilizan su figura y aportan el toque justo de formalidad sin restar comodidad. Estas sandalias son una elección acertada para complementar un vestido corto, ya que alargan visualmente las piernas y añaden altura sin ser demasiado llamativas.

Para rematar el look, Amelia lució unos pendientes colgantes de colores vivos, que añaden un toque de diversión y contraste al conjunto. Los pendientes, con sus tonos vibrantes, aportan un toque de frescura y modernidad, equilibrando perfectamente la simplicidad del vestido y la elegancia del bolso.

Como has visto, el conjunto elegido por Amelia Bono para una noche de verano, es un ejemplo perfecto de cómo combinar piezas asequibles con accesorios de lujo para crear un look sofisticado y moderno. El vestido de Zara no solo es una pieza versátil y fácil de llevar, sino que también es ideal para resaltar el bronceado, gracias a su color y diseño. Los detalles bordados añaden un toque de delicadeza, mientras que los accesorios cuidadosamente seleccionados elevan el conjunto, haciendo de este look una inspiración para muchas en lo que queda de verano 2024.