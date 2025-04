Amelia Bono o cómo elevar un total look negro con lentejuelas y derrochar estilo sin esfuerzo

Si ayer te contábamos cómo Amelia Bono tenía la clave para dominar las transparencias como una auténtica experta en moda, hoy la madrileña nos ha vuelto a dar una lección de estilo en clave nocturna. Como muchos españoles, la empresaria está disfrutando de unos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa, ¿el lugar el elegido? Ibiza, o como ella ha titulado su último post en Instagram, la isla bonita.

No nos cabe duda de que el negro siempre es un acierto para looks nocturnos, pero cuando llega el calor preferimos darle un poco de chispa a ese lienzo todo al negro, y eso es justo lo que ha hecho Amelia Bono en la noche de sábado, ha optado por un estilismo compuesto por los básicos que todas tenemos en el armario y los ha elevado con su buen gusto con un toque brilli-brilli. Y es que atrás quedaron las temporadas en las que las prendas metalizadas o con acabado brillante estaban reservadas única y exclusivamente para la Noche de Fin de Año, desde hace un tiempo, este tipo de prendas se han convertido en un imprescindible en los armarios de las que más saben de moda para elevar hasta los looks más casuales, o si no que se lo pregunten a Amelia Bono.

El look de Amelia Bono para arrasar en las noches de primavera

Muchas veces no necesitas romperte la cabeza para derrochar estilo sin esfuerzo, basta con elegir las prendas adecuadas y darles ese toque especial que te ayude a brillar. Y esta primavera la clave sigue siendo esa, combinar piezas básicas de colores neutros como el negro y darle un giro audaz con detalles metalizados o con efecto espejo, que atrapan la luz y transforman un outfit sencillo en uno dispuesto a recibir un cumplido tras otro.

La empresaria y experta en moda ha apostado por una fórmula que nunca falla: minifalda de lentejuelas plateadas con efecto mosaico, camiseta negra básica, cazadora de cuero estilo biker y unas botas altas negras con textura arrugada, perfectas para alargar la silueta sin perder la comodidad. Como toque final, ha añadido un bolso de Balenciaga mini en tono granate con flecos largos que aportan un contraste cromático tan sutil como cautivador.

El equilibrio entre lo casual y lo festivo está tan bien medido que no resulta excesivo ni impostado. El cuero suma fuerza y actitud, las lentejuelas aportan luz y sofisticación, y la elección de siluetas sencillas hace que el conjunto funcione en cualquier escapada nocturna de primavera-verano. ¿Lo mejor? Todo lo que lleva podrían ser prendas que ya tienes en tu armario, solo necesitas inspiración para combinarlas así y para eso ya tienes el último estilismo de Amelia Bono.