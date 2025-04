Amelia Bono tiene claro que en Ibiza ya podemos llevar el vestido lencero del verano con botas altas

Amelia Bono sigue disfrutando de su Semana Santa en Ibiza y dejándonos grandes looks. Si la otra noche era una falda de lentejuelas plateada, ahora es este vestido lencero de verano. Por el momento, nos ha creado la necesidad de comprarnos este vestido de Zadig&Voltaire, que además, hemos encontrado rebajado. El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Amelia Bono con este diseño que hemos encontrado rebajado y que necesitamos en nuestra maleta de verano. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero.

Muchas veces no necesitas romperte la cabeza para derrochar estilo sin esfuerzo, basta con elegir las prendas adecuadas y darles ese toque especial que te ayude a brillar. Y esta primavera la clave sigue siendo esa, combinar piezas básicas de colores neutros como el negro y darle un giro audaz con detalles metalizados o con efecto espejo, que atrapan la luz y transforman un outfit sencillo en uno dispuesto a recibir un cumplido tras otro. Si el otro día era una falda de lentejuelas, ahora Amelia Bono se ha convertido en la mejor vestida de Ibiza con este vestido lencero en rojo y negro que ha combinado con una biker.

El look más rockero de Amelia Bono en Ibiza

El mismo no solo está siempre presente en las colecciones o en las firmas, sino que regresa cada cierto tiempo reconvertido en tendencia absoluta y, según todo apunta, no lo vamos a dejar de ver esta primavera/verano 2024. Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo, y ahora es Amelia Bono la que lo luce con este estampado de flores en azul y blanco con encaje que no le puede favorecer más. Un diseño de Zadig&Voltaire de otra temporada.

Porque Ibiza es el paraíso perfecto para hacer una combinación entre looks de verano e invierno como ha hecho Amelia Bono combinado este vestido lencero con biker negra de piel y botas altas a tono.