Amelia Bono tiene claro que no hay primavera sin gabardina ni camiseta de rayas

Amelia Bono ha vuelto a demostrar por las calles de Madrid por qué es una de las mujer vestidas de España con uno de sus looks casuals que tanto nos gustan. Porque en primavera, la gabardina y la camiseta de rayas nunca falla en el armario de las mujeres que mejor visten, con ese toque tan parisino que tanto nos gusta. Porque si hay algo que Amelia Bono y Tamara Falcó ya han sacado de su armario, es la eterna gabardina perfecta con ese estilo parisino por las calles de Madrid en primavera. Y es que, ¿quién ha dicho que con una gabardina clásica y pija no se puede convertir en el lookazo más en tendencia y con rollazo de todos? Porque sí, se puede. Y Amelia Bono nos lo ha vuelto a demostrar a base de básicos sencillos, cómodos pero a la vez mega en tendencia. Una gabardina que la hija de José bono ha convertido en un look de lo más elegante. Una gabardina que por lo poco que podemos ver en un vídeo en sus Stories de Instagram, esta vez la ha combinado con una camiseta de rayas, también con ese toque 'je ne se quois' que tanto nos gusta. Eso sí, parece que este año se llevan de mil y una formas diferentes y, además, demuestran que hay vida más allá de las clásicas. Las siluetas de esta prenda exterior se reinterpretan. Se vuelven asimétricas o con originales cuellos. Además se colocan sobre los hombros o a modo de vestido.

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Amelia Bono la ha sacado del armario para iniciar la semana con un look de lo más cómodo con gabardina por las calles de Madrid. Porque si hay dos prendas que no faltan en el armario de las mujeres mejor vestidas en primavera, esas son la clásica gabardina en color camel, y una prenda de rayas, en su caso una camiseta. Aunque el otro día era Carmen Lomana la que estrenaba un cárdigan de Zara también de rayas que agotó al instante.

Amelia Bono en sus Stories de Instagram. @ameliabono

Unlook que Amelia Bono ha completado con collares dorados, y que le podemos copiar en abril, tanto para ir a la oficina como para cualquier plan con amigas o ir de compras. Porque es un estilismo comodín, de esos que se adaptan a todas las situaciones.