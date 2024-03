Tenemos claro que Amelia Bono va a agotar este bañador asimétrico de Zara desde sus vacaciones en Cayo Levantado

Amelia Bono nos está dando mucha envidia desde sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana, no os lo vamos a negar. Mientras en la gran parte de España, la lluvia o la nieve es protagonista, la hija de José Bono está disfrutando del verano eterno junto a sus cuatro hijos en Cayo Levantado. Eso sí, la parte buena es que nos está inspirando para este verano 2024 con todos los looks que ha metido en su maleta. Desde faldas, a vestidos, monos con la espalda al descubierto, y ahora este bañador asimétrico de nueva colección de Zara en rojo, que estamos seguras de que va a agotar. Cayo Levantado, es un islote en la bahía de Samaná, que pertenece administrativamente a la Provincia de Samaná, al noreste de la isla Santo Domingo en la República Dominicana. Se trata un destino turístico conocido en ese país, y ahí es donde ha decidido viajar Amelia Bono esta Semana Santa, dejando atrás Málaga o Toledo. Si estás planeando cogerte unos días para hacer un viaje exprés a Ibiza, a Mallorca o a Cádiz y no tienes a mano tus trajes de baño o, sencillamente, te apetece hacerte con un par nuevo para ampliar tu colección de cara a este verano, amiga, estás de suerte porque son muchas las opciones que puedes fichar ya.

Celebrities como Irina Shayk y numerosas prescriptoras de estilo ya han caído rendidas ante un estilo muy concreto de top, bañador o bikini asimétrico que emula el efecto de llevar ambos tirantes hacia un mismo lado. Y Amelia Bono también ha añadido esta tendencia a su maleta de vacaciones de Semana Santa con este bañador rojo de Zara que nos ha enamorado. Hablamos de las prendas de estas tipologías que parecen de un solo hombro, pero que emulan el efecto de poner los dos tirantes hacia un mismo lado, evitando, claro está, los problemas que tiene hacer eso con una prenda no pensada originalmente para ser llevada así, como por ejemplo la complicación al llevarla, la tirantez o terminar dando de sí uno de los dos tirantes al no contar con uno más largo. Y este bañador asimétrico de Zara, además de estilizar al máximo, tiene el color rojo más tendencia.

Amelia Bono con bañador de Zara. @ameliabono

Bañador asimétrico cut out, de Zara (29,95 euros)

Bañador asimétrico. Zara

Un bañador de nueva colección de Zara que Amelia Bono ha estrenado desde República Dominicana. Un diseño de escote asimétrico y tirante con detalle de abertura en cintura, tejido drapeado y forro interior, que estamos seguras que se va a agotar en un abrir y cerrar de ojos.