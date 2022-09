Tamara Falcó reaparece en televisión con su propio ‘vestido de la venganza’ (en rosa y de Mango) para enamorarnos a todos con su personalidad

“Hay mucho más de lo que yo no tenía ni idea. Doy gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar. Ahora es un alivio, pero también es una decepción por las mentiras, no sé qué porcentaje de lo que he vivido es real, ha sido complicado”. Así de contundente ha sido Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’, sigue en modo mujer empoderada y nadie (ni nada) le va a hacer venirse abajo. Y para su primera aparición en televisión (y en prime time) después de la ruptura, ha apostado a un lado por dejar esa imagen más seria y de luto con el traje negro y la camisa victoriana del otro día, para lucir un vestido rosa de Mango de lo más en tendencia y que además le podemos copiar todas. Si el otro día os hablábamos del ‘traje de la venganza’ de Tamara Falcó, hoy llega a sus pantallas, el ‘vestido de la venganza’ de Tamara Falcó tras romper con Íñigo Onieva. Pero el suyo en rosa tendencia, alejado del negro más icónico de Diana de Gales.

Porque hay muchos vestidos inolvidables de Lady Di, pero quizá el firmado por Christina Stambolian, es el que tiene una de las historias más interesantes y significativas con todo lo que representó y representa. El eterno Little Black Dress que hoy es conocido como el ‘vestido de la venganza’. Sin embargo, más que un revenge dress, podríamos hablar de él como una declaración de libertad y de una confirmación del nacimiento de una nueva Diana como royal y como celebrity. Y eso es lo mismo que ha pasado esta tarde con Tamara Falcó y su vestido rosa de Mango. ¿También nos lo compraremos como símbolo del empoderamiento femenino?

El ‘vestido de la venganza’ de Tamara Falcó es rosa, de Mango, con tejido fluido, diseño midi y recto. Con escote de pico y lazo decorativo, manga larga abotonada. Pertenece a la colección de fiesta de Mango, así que podríamos decir que Tami sería la invitada perfecta de rosa a su ‘no boda’, porque como dijo ella misma, ahora el 19 de junio lo tenemos libre. Así que borrad la cita en rojo en vuestra agenda.

Vestido midi lazo, de Mango (49,99 euros)

Vestido midi lazo. FOTO: Mango

“Mi padre era un señor, tengo amigos que jamás harían daño a una mujer, esto no es una cosa de género, sino de engaño y de una persona”. Y nosotras solo podemos sentarnos en el sofá, palomitas en mano, y aplaudir a Tamara Falcó.