Este jersey amarillo de Zara que ya se ha comprado Amelia Bono es el perfecto para llevar con vaqueros en abril

¿No sabes cómo vestirte este jueves? Pues la cuenta de Instagram de Amelia Bono siempre es inspiración. Después de darnos envidia con sus looks veraniegos desde Samaná, ya está de vuelto a Madrid con estilismos mucho más propios de nuestro mes de abril. Y ahora, como buena amante del universo Inditex, acaba de estrenar este jersey amarillo de nueva colección de Zara de punto calado que ya se ha agotado en algunas tallas. El amarillo pastel, también conocido como amarillo mantequilla o vainilla, regresa una temporada más como el color más apetecible de la primavera 2024, por eso la hija de José Bono ya ha añadido esa tonalidad a su vestidor, aunque en un tono un poco más subido. Molly Goddard, Proenza Schouler, Christopher Esber, Bottega Veneta, Zimmermann o Rotate son solo algunas de las firmas que han teñido parte de sus creaciones primavera-verano 2024 de amarillo mantequilla. Si bien los vestidos son la prenda que mejor representa la tendencia, este jersey de punto calado también nos parece una gran opción para nuestros estilismos más casuales. Si el otro día fue Carmen Lomana la que estrenaba una chaqueta de Zara, hoy es Amelia Bono con este jersey.

Sea como sea, los vaqueros sientan perfectos a todo tipo de cuerpos, pues depende de los accesorios y calzado que llevemos, podemos crear looks rompedores. Por ejemplo, los pantalones vaqueros campana o de pata de elefante a veces nos resulta complicados de llevar pues, si eres alta, puedes usarlo con sneakers o cualquier otro zapato plano pero, si tu complexión es bajita, puede que pienses que no te sientan bien. Por ello, si quieres hacerte con un pantalón con este corte, estás de suerte porque puedes usarlos con una bota o zapato con un poco de tacón, pues así te verás más estilizada. un look de lo más todoterreno y sencillo para aquellos días en los que no sepamos qué ponernos, o para la noche, optando por prendas más elegantes que eleven un tanto el look, como este que llevó Amelia Bono de jeans en negro junto con una blazer negra de corte oversize y un bolso mini.

Amelia Bono con jersey de Zara. @ameliabono

Jersey punto calado con alpaca, de Zara (49,95 euros)

Este jersey amarillo de Zara que ya se ha comprado Amelia Bono es el perfecto para llevar con vaqueros en abril

Desde las opciones cortas de estilo preppy hasta las más largas y formales, tener un buen jersey de punto supondrá una inyección de personalidad en tu armario que elevará todos tus estilismos de primavera, y Amelia Bono lo tiene claro con este estilismo de Zara.