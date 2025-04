Analizamos el look de la Infanta Sofía al cumplir 18 años: "Letizia ha conseguido proyectar en sus hijas una imagen de monarquía útil y profesional"

La Infanta Sofía cumple hoy 18 años, y con motivo de esta fecha tan especial, la Casa Real ha querido distribuir a medios unas imágenes oficiales que en Lifestyle de La Razón hemos querido analizar de la mano de Jesús Reyes, periodista especializado en moda y realeza, autor de ‘Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz’. Pero no solo el look de la hija de los Reyes Felipe y Letizia, si no todo el simbolismo que hay detrás de un estilismo cuidado al detalle, porque cuando hablamos de la Casa Real, la moda también es un claro mensaje.

“Cuando recibimos desde Zarzuela la imagen oficial con motivo del 18º cumpleaños de la Infanta Sofía, comprendí, una vez más, que en la Casa Real española nada se deja al azar. La elección de estilismo para este momento tan simbólico no es simplemente una cuestión estética. Es, sobre todo, un mensaje visual, un retrato silencioso de valores, carácter y posicionamiento institucional. La benjamina de los Reyes de España ha posado con un conjunto minimalista, pero poderoso: una camisa azul cielo de corte ejecutivo, metida con precisión en un pantalón sastre azul marino de línea recta. Un look ‘working girl’, sobrio, elegante y altamente representativo de la nueva femineidad institucional que la Reina Letizia ha sabido imponer, sin estridencias, a lo largo de los últimos años".

El look de la Infanta Sofía al cumplir 18 años

"Este look, desprovisto de joyas, sin encajes, sin bordados, sin guiños a la realeza clásica, se alinea perfectamente con el relato que la Casa Real quiere construir para la infanta Sofía: una joven preparada, discreta y moderna, que, aunque no es heredera directa, entiende su papel con responsabilidad y sin deslumbramientos. Hay algo profundamente poderoso en la sencillez bien entendida. El hecho de que no lleve pendientes, collares ni siquiera una mínima perla, habla de una estética que privilegia la identidad sobre el ornamento. Y, sin embargo, está muy guapa, favorecida, luminosa. El maquillaje es apenas perceptible: piel fresca, cejas definidas, un toque de gloss en los labios. En definitiva, un guiño al cuidado personal sin caer en la vanidad", nos detalla Jesús Reyes.

Infanta Sofia of Spain, younger daughter of King Felipe VI and Queen Letizia, poses for portraits ahead of her 18th birthday CASA REAL / HANDOUT Agencia EFE

"Como ya he señalado en mi libro sobre la Princesa Leonor, la estética de las hijas de los Reyes no es espontánea, pero tampoco impostada. Es el resultado de una estrategia consciente que combina protocolo, modernidad y una austeridad bien meditada. Doña Letizia, gran conocedora de los códigos mediáticos, ha conseguido proyectar a sus hijas como símbolos de una monarquía útil, profesional y sobre todo humana. Y la infanta Sofía, con este estilismo de cumpleaños, lo ratifica".

"Pero vamos, más allá. Quiero comparar el estilo de la Casa Real española con otras casas reales europeas: basta echar un vistazo a las recientes imágenes de la princesa Isabella de Dinamarca para entender el contraste. En su 18º cumpleaños, la joven danesa posó con tiara, joyas de diamantes, encajes y un vestido blanco con reminiscencias casi nupciales. Un estilismo mucho más recargado, que apela a la realeza tradicional, a la solemnidad y a un aura casi aristocrática", prosigue Jesús Reyes.

Y para terminar, nos lo deja claro: "¿A qué se debe tanta diferencia entre ambas casas reales? En el caso de la Casa Real Española, hay un esfuerzo deliberado por desvincular la imagen de sus miembros jóvenes de la ostentación. La austeridad, casi republicana en lo visual, no es casual. España es un país donde la monarquía aún suscita debate. Cualquier exceso puede volverse en contra. Por eso, tanto doña Leonor como doña Sofía han crecido estilísticamente bajo un enfoque más funcional, más profesional y mucho menos ornamental que sus homólogas europeas. Isabella, en cambio, representa una monarquía más asentada en su tradición y menos cuestionada en lo interno. En Dinamarca, llevar tiara a los 18 años es casi un rito de paso, una manera de reafirmar su linaje. En España, es todo lo contrario: se busca no dar motivos para el reproche. La Infanta Sofía ha elegido, o le han hecho elegir, un camino donde el foco no está en el vestido, sino en el mensaje. Y ese mensaje es claro: compromiso, discreción y preparación para servir desde donde le toque, sin necesidad de abalorios que distraigan.”